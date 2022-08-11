الخارجية الأمريكية: نؤيد إقامة منطقة منزوعة السلاح حول «زابارويجيا»

جدة - نرمين السيد - وأشارت الخارجية الأمريكية، فى بيان لها أوردته قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم الخميس، إلى أن واشنطن تؤيد إعلان منطقة منزوعة السلاح حول محطة زابارويجيا النووية.
وأضافت أن القتال قرب محطة نووية أمر خطر وغير مسؤول، لافتة فى الوقت ذاته إلى أن الولايات المتحدة تستمر بمناشدة روسيا وقف كل الأعمال العسكرية داخل المحطات النووية وفى محيطها ووضعها مجددا تحت الإشراف الأوكرانى.
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