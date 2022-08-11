ونقلت دورية "ذا ديبلومات" المتخصصة فى الشئون الآسيوية تصريحات برابوو، وهو عضو فى حزب "جريندرا" ويبلغ 70 عاما، وهو أيضا صهر رئيس إندونيسيا السابق محمد سوهارتو، إذ قال إنه سيرشح نفسه إذا اختاره أعضاء حزبه، مضيفا: "هذه مهمة مقدسة لخدمة الشعب".
وأوضحت الدورية أن السباق الرئاسى فى إندونيسيا ينطلق عام 2024، وستكون تلك المرة الثالثة للجنرال للترشح الرئاسى، بعد هزيمته أمام جوكوى ويدودو (الرئيس الحالى) فى كل من الانتخابات الرئاسية 2014 و2019، وتم الترحيب به فى ائتلاف رئيس إندونيسيا فى منصب وزير للدفاع فى ولايته الثانية.
وأشارت "ذا ديبلومات" أن حزب "جريندرا" من المرجح أن يسعى إلى اتفاق ائتلافى مع حزب الصحوة الوطنية، وهو أكبر حزب مسلم فى إندونيسيا، من أجل ترشيح برابوو، فيما يحتل برابوو حاليا مكانة جيدة؛ إذ أظهر استطلاع حديث أجرته مؤسسة استطلاعات محلية أن وزير الدفاع حصل على أعلى تصنيف انتخابى من بين المرشحين الرئاسيين العشرة الأكثر ترجيحا.
ورصدت "ذا ديبلومات" انتقال مرحلة المناورات السياسية والتنافس بين النخب السياسية فى إندونيسيا إلى مرحلة متقدمة فى وقت مبكر، رغم عقد الانتخابات بعد 18 شهرا من الآن.
وذكرت أن برابوو يواجه أربعة منافسين رئيسيين فى هذه المرحلة المبكرة من السباق: حاكم جاوة الوسطى جانجار برانوو، وحاكم جاكرتا أنيس باسويدان، ووالى جاوة الغربية رضوان كامل، وبوان ماهارانى، رئيس مجلس النواب الإندونيسى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الدفاع الإندونيسى يستعد لخوض السباق الرئاسى للمرة الثالثة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.