وزير الدفاع الإندونيسى يستعد لخوض السباق الرئاسى للمرة الثالثة

جدة - نرمين السيد - أكدت دورية "ذا ديبلومات" الأمريكية عزم وزير الدفاع الإندونيسى برابوو سوبيانتو الترشح مرة أخرى لرئاسة البلاد فى عام 2024، وسط منافسة على خلافة رئيس إندونيسيا الحالى جوكو ويدودو.





ونقلت دورية "ذا ديبلومات" المتخصصة فى الشئون الآسيوية تصريحات برابوو، وهو عضو فى حزب "جريندرا" ويبلغ 70 عاما، وهو أيضا صهر رئيس إندونيسيا السابق محمد سوهارتو، إذ قال إنه سيرشح نفسه إذا اختاره أعضاء حزبه، مضيفا: "هذه مهمة مقدسة لخدمة الشعب".

وأوضحت الدورية أن السباق الرئاسى فى إندونيسيا ينطلق عام 2024، وستكون تلك المرة الثالثة للجنرال للترشح الرئاسى، بعد هزيمته أمام جوكوى ويدودو (الرئيس الحالى) فى كل من الانتخابات الرئاسية 2014 و2019، وتم الترحيب به فى ائتلاف رئيس إندونيسيا فى منصب وزير للدفاع فى ولايته الثانية.

وأشارت "ذا ديبلومات" أن حزب "جريندرا" من المرجح أن يسعى إلى اتفاق ائتلافى مع حزب الصحوة الوطنية، وهو أكبر حزب مسلم فى إندونيسيا، من أجل ترشيح برابوو، فيما يحتل برابوو حاليا مكانة جيدة؛ إذ أظهر استطلاع حديث أجرته مؤسسة استطلاعات محلية أن وزير الدفاع حصل على أعلى تصنيف انتخابى من بين المرشحين الرئاسيين العشرة الأكثر ترجيحا.

ورصدت "ذا ديبلومات" انتقال مرحلة المناورات السياسية والتنافس بين النخب السياسية فى إندونيسيا إلى مرحلة متقدمة فى وقت مبكر، رغم عقد الانتخابات بعد 18 شهرا من الآن.

وذكرت أن برابوو يواجه أربعة منافسين رئيسيين فى هذه المرحلة المبكرة من السباق: حاكم جاوة الوسطى جانجار برانوو، وحاكم جاكرتا أنيس باسويدان، ووالى جاوة الغربية رضوان كامل، وبوان ماهارانى، رئيس مجلس النواب الإندونيسى.