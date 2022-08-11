السعودية تدين هجوم بوركينا فاسو الإرهابى

جدة - نرمين السيد - أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابى الذى وقع، يوم الثلاثاء الماضى، فى محافظة بام شمال بوركينا فاسو، وأسفر عن مقتل 15 شخصا من قوات الدفاع والأمن وإصابة آخرين.





وقدمت وزارة الخارجية السعودية فى بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الخميس العزاء والمواساة لذوى الضحايا، ولحكومة وشعب بوركينا فاسو، راجية للمصابين الشفاء العاجل. وجددت الوزارة التأكيد على موقف المملكة الرافض للعنف والتطرف بجميع أشكاله وصوره ودوافعه.

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