البلبيسي يدعو الاردنيين للإقبال على تلقي مطعوم كورونا

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دوت الخليج :- دعا مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة وملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي، إلى الإقبال على تلقي لقاح فيروس كورونا؛ لزيادة نسبة التغطية لتلقي الجرعات للسيطرة على وباء كورونا وأضراره على غير المطعمين لجميع الفئات العمرية.

وأضاف البلبيسي، في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الخميس، أن المملكة سجلت نسبا مرضية بتلقي الجرعات المختلفة، مؤكدا ضرورة تلقي الأشخاص الجرعة المعززة بعد مضي 6 أشهر على تلقي الجرعة الثانية أو الثالثة، وخاصة كبار السن، والفئات ذات الاختطار العالي الذين يعانون من أمراض مزمنة، بهدف رفع نسبة المناعة ضد الفيروس.

وبين أن الحملة الوطنية للتطعيم ضد كورونا مستمرة في مراكز مختلفة من المملكة، ويعلن عن مواقعها يوميا عبر موقع صفحات وزارة الصحة الإلكترونية، حيث وصل عدد متلقي الجرعة الأولى إلى اليوم الخميس 4815000 جرعة، والجرعة الثانية 4552000 جرعة، والجرعة الثالثة 674000 جرعة.

وحول الفئة العمرية من 12 إلى 17عاما، أوضح أن عدد متلقي الجرعة الأولى وصل نحو 239000 شخص، والجرعة الثانية 204000، أما في الفئة العمرية من 5 إلى 11 عاما، فبلغ عدد متلقي الجرعة الأولى 310 أشخاص، والجرعة الثانية 230 شخصا.

وفي السياق ذاته، أشار البلبيسي إلى أن معظم الوفيات المسجلة خلال الأسبوع الماضي هي لأشخاص أعمارهم تتجاوز سن 65 سنة، و35 بالمئة منهم لأشخاص من غير متلقي اللقاح، أما الباقي فهم من متلقي الجرعتين ومضى على تلقيهم أكثر من 6 أشهر، ولم يتلقوا الجرعة المعززة الثالثة والرابعة.