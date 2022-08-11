نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط معرفة نتيجة الثانوية في الأردن الرسمي وطريقة التعرف العلامات في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط معرفة نتيجة الثانوية في الأردن الرسمي وطريقة التعرف العلامات، كان هذا العام صعب كثيراً على الطلاب في المملكة الأردنية وذلك بسبب انتشار كورونا التي تسببت في الكثير التغيرات في التعليم فأصبحت الدراسة عن بعد وهذا الأمر صعب على الكثير من الطلاب وبالرغم ذلك فعلوا كل ما في وسعهم للتقدم في دراستهم والحصول على أفضل العلامات، والآن الجميع في انتظار معرفة النتيجة، ولذلك سوف نقدم لكم رابط معرفة نتيجة الطلاب في الأردن الرسمي وطريقة التعرف العلامات.

رابط معرفة نتيجة الثانوية في الأردن الرسمي وطريقة التعرف العلامات

يمكن للطلاب الأن معرفة التنيجة الخاصة بالإختبارات فور صدورها من خلال موقع وزارة التربية والتعليم بالإردن، والجدير بالذكر من موقع ورزاة التربية والتعليم يقدم العديد من المميزات الرائعة التي تساعد الطلاب كثيراً، منها التعرف على جدول الأمتحانات، وإمكانية تسجيل الطلبة من أبناء الأردنيين المغتربين في المدارس الأردنية وتسجيل الطلاب الجدد في المدراس الحكومية والعديد من المميزات الأخرى.

طريقة الحصول على نتيجة التوجيهي في الأردن من منصة أوبن إيميس

يمكن للطلاب استطلاع ومعرفة نتائج الإختبارات من خلال الموقع الرسمي لمنصة أوبن إيميس المتاح داخل دولة الأردن، وإتمام الخطوات التالية.

ادخل على منصة أوبن إيميس.

إملأ حقول البيانات والتي تشمل إسم المستخدم وكلمة المرور إلى جانب رقم الهوية.

ثم اضغط على أيقونة “الدخول”.

وانقر على “الملف الشخصي”ومن ثم يمكنك الضغط على “خيار طالب”.

وبعد ذلك اضغط على أيقونة “أكاديمي” من القائمة المعروضة.

ثم انقر على “تقرير التقويم”، وسوف تظهر النتائج المعلنة أمامك.

معرفة نتيجة طلاب الثانوية الأردن من موقع علامات الطلاب

يمكن لطلاب المملكة الأردنية الهاشمية معرفة نتائج الإختبارات بخطوات سهلة وبسيطة، وذلك من خلال موقع علامات الطلاب، حيث تقدم وزارة التعليم بالأردن العديد من الطرق لتسهيل الحصول على البيانات والتقييمات النهائية الخاصة بطلاب الأردن، وفيما يلي أهم الخطوات.

الولوج إلى موقع علامات الطلاب الرسمي.

وتسجيل الدخول وإدخال بيانات الهوية الوطنية وكلمة مرور الطالب.

ثم الضغط على نتائج الاختبارات.

ثم اختيار النتيجة المراد عرضها.

وسوف يتم تحميل النتيجة خلال دقائق قليلة.

منصة أوبن إيمس

وقد أطلقت وزارة التعليم الأردنية منصة أوبن إيمس في ظل التطورات الرقمية التي تشهدها المملكة الأردنية، ومواكبة عصر تكنولوجيا المعلومات؛ لكي يسهل على الطلاب استعلام نتائج التقييمات النهائية للاختبارات، وأشارت الوزارة إلى ضرورة الإحتفاظ بسرية بيانات دخول الطالب، وتجنب مشاركتها مع أي شخص آخر، وذلك منعًا لحدوث أي خلل بصحة البيانات ودقتها.

حرصًا من وزارة التربية والتعليم على أبناء الأردن وفرت الوزارة العديد من الدروس التعليمية التفاعلية لعدة مراحل مختلفة، وذلك على منصة درسك، والتي تسهل على الطلاب الحصول على المعلومات الأكاديمية، من خلال تقديم شرح وافي للدروس التعليمية بمختلف المواد الدراسية ولجميع المراحل، تشجيعًا للطلاب لاستخدام المنصات الإلكترونية وتعزيز قوة البحث العلمي للحصول على المعلومات المطلوبة، وهي من أهم المهارات الأكاديمية الأساسية التي تعتمد عليها المناهج الدراسية الجديدة.

جمعنا لكم أهم المعلومات حول طرق معرفة نتائج الطلاب من خلال منصة أوبن إيمس أو من خلال موقع علامات الطلاب، وكذلك أوضحنا رابط نتيجة طلاب الأردن وأهم الخطوات لمعرفة النتائج بسهولة فور اعتمادها والإعلان عنها، تابعونا لمعرفة المزيد حول نتائج الطلاب.