نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن موعد نزوله ومصادر الدخل وخطوات الإفصاح عنه في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثيرين من الموا طنيين داخل المملكة العربية السعودية والمستفيدين من مبالغ دعم حساب المواطن المادية، وبالأخص خلال الساعات القليلة القادمة عن موعد إصدار دفعة شهر محرم 1444 هـ، وهذا ما سوف نوافيكم به من خلال السطور القادمة، مع حرص الإجابة على معظم التساؤلات التي قد تهم المستفيدين بخصوص الدخل، مثل توضيح خطوات إضافة الدخل في بيانات المستفيدين بحساب المواطن، وتبيان ما هي مصادر الدخل التي يجب الإفصاح عنها.

موعد نزول حساب المواطن لشهر أغسطس 2022 م

حيث أنه من المتوقع بدء إيداع مبالغ الدعم في حسابات المستفيدين مع بداية يوم عمل 10 أغسطس 2022 م الموافق يوم 12 محرم 1444 هـ، حيث أنه من المقرر سابقاً منذ بدء برنامج حساب المواطن أن يتم صرف الدفعات شهرياً يوم العاشر من كل شهر ميلادي ما لم يتعارض ذلك مع أجازة رسمية، أو عطلة نهاية الأسبوع أو مناسبة قومية.

خطوات الإفصاح عن الدخل في برنامج حساب المواطن

لكي يمكنك التعديل في بيانات الدخل أو تحديث أي من البيانات الأخرى يجب عليك أولاً التسجيل في حساب المواطن، إذا لم تملك حساب سابق، حيث أنه تم فتح باب التسجيل في البرنامج وفق الأوامر الملكية الأخيرة وبعدها قم بتنفيذ الخطوات التالية؛

قم بالتوجه إلى البوابة الإلكترونية لمنصة المواطن.

ومن ثمة قم بالضغط على تفاصيل الطلب.

ثم اختيار الحالة الوظيفية للمستفيد.

تحديد نوع الدخل ومصدرة.

ومن ثمة تحديد المبلغ الشهري من الدخل.

ثم الضغط على إضافة ثم حفظ.

إذاً ما هي أنواع الدخل التي يجب الإفصاح عنها؟

يتم تقسيم الدخل إلى ثلاث أنواع والتي يمكن للمستفيد الحصول على إحداها أو جميعها والتي يجيب إدخالها بمنهى الدقة والتفصل وهذه الأنواع هي؛

الراتب الوظيفي الشهري إذا كان المستفيد موظف حكومي أو بأحد القطاعات الخاصة. الدخل الخاص من النشاط التجاري إن وجد. مصادر دخل أخرى؛ وهي عبارة عن أي دخل من أي مصادر أخرى كبرامج الدعم الحكومية أو الدخل الناتج من التالي؛

الاستثمارات المالية.

عوائد الأصول العقارية.

عوائد العمل الحر.

وهنا يجب العلم أنه في حالة ثبوت مخالفة مصادر الدخل للمستفيد عن ما يثبته الأوراق الحكومية فقد يؤدي ذلك إلى العقوبة المادية وقد تصل حتى الحبس.

تفاصيل الدفعة 57 من حساب المواطن 1444 هـ

لقد تم إصدار الدفعة 57 لحساب المواطن والمخصصة لشهر أغسطس 2022 م، بحيث تم صرف 3.6 مليار ريال لـ 10.9 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج المواطن لهذا الشهر، بحيث أن 76% من المستفيدين حصلوا على مستحقاتهم.

أما في حالة ظهور حالة الدفعة قيد الانتظار فكل ما عليكم فعله هو التواصل مع حساب خدمة المستفيدين على منصة التواصل الاجتماعي تويتر ومتابعة الحساب لحل هذه المشكلة بإذن الله، ما لم يكن هناك أي أسباب لعدم الاستحقاق.