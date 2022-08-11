وزير العدل الأمريكى: تفتيش منزل ترامب جاء بقرار قضائى

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 11 أغسطس 2022 10:25 مساءً - قال ميريك جارلاند وزير العدل الأمربكي، إن تفتيش منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب جاء بقرار قضائي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف وزير العدل الأمريكي: لن نتحدث عن تفاصيل عملية تفتيش منزل دونالد ترامب، متابعا: تعرضنا لهجمات كبيرة بعد تفتيش منزل الرئيس الأمريكي السابق.

وتابع وزير العدل الأمريكي: وافقت على مذكرة تفتيش منزل دونالد ترامب.

وقال وزير العدل الأمريكي، إن عملية تفتيش منزل لرئيس الأمريكي السابق كانت للبحث عن وثائق لا يجب أن تكون هناك.