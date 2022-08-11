فرنسا تتلقى دعما من دول الاتحاد الأوروبى المجاورة لمكافحة حرائق الغابات

جدة - نرمين السيد - وأضاف المسئولون أن تلك الدول ترسل فرق ومعدات لمكافحة الحرائق إلى فرنسا حيث تكافح البلاد موجة من حرائق الغابات أجبرت آلاف الأشخاص على الإجلاء.

وقالت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، حسبما نقلت قناة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الخميس: "يجب علينا مواصلة معركتنا أكثر من أى وقت مضى ضد اضطراب المناخ والتكيف مع هذا الاضطراب المناخى".

وأوضحت المفوضية الأوروبية أن أربع طائرات مكافحة للحرائق سيتم إرسالها إلى فرنسا من اليونان والسويد، كما أن فرقا من النمسا وألمانيا وبولندا ورومانيا فى طريقهم إلى هناك.

ومن جانبه، أشار الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، فى تغريدة على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" - إلى أن شركاء بلاده قادمون بهدف مساعدة فرنسا فى المكافحة ضد الحرائق، موجها الشكر لتلك البلاد ومؤكدا على التضامن الأوروبى.

وكما لفت إلى أنه تم نشر أكثر من 10 آلاف رجل إطفاء وقوات أمن فى جميع أنحاء البلاد لمكافحة الحرائق.