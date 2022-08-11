الصين تنتقد زيارة بيلوسى إلى تايوان

جدة - نرمين السيد - انتقد وزير الخارجية الصينى "وانج يى" زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى مؤخرا إلى منطقة تايوان الصينية، مؤكدا أنها لن تؤدى سوى إلى جعل المجتمع الدولى أكثر وعيا بهيمنة الولايات المتحدة الأمريكية وتنمرها، وتعزيز التوافق بشأن التمسك بسياسة صين واحدة.





جاء ذلك خلال اتصالاته الأخيرة مع وزراء خارجية منغوليا وكوريا الجنوبية ونيبال، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم الخميس. وقال "وانج" إن زيارة بيلوسى إلى تايوان أثبتت أنها تمثل استفزازا سياسيا مطلقا، وتعد انتهاكا خطيرا للالتزامات التى قطعها الجانب الأمريكى، وانتهاكا خطيرا للسيادة الصينية، مشيرا إلى أن بلاده ستتخذ تدابير مضادة ضرورية وحازمة لحماية سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، وستتمسك بالأعراف الأساسية الحاكمة للعلاقات الدولية بشأن عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول الأخرى، وستحافظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان.

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