لبنان: يجب الانتهاء من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل قبل سبتمبر

جدة - نرمين السيد - أكد نائب رئيس مجلس النواب اللبنانى إلياس بوصعب أن الوقت امام المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل ليس مفتوحا إلى ما لا نهاية، مشددا على أن الأمور يجب أن تنتهى قبل شهر سبتمبر المقبل، معتبرا أن الوقت يزداد حرجا فى هذا الملف كلما اقتربت الأمور من الشهر المقبل.





جاء ذلك فى تصريحات له اليوم عقب لقائه اليوم بالرئيس اللبنانى ميشال عون فى قصر بعبدا. وأوضح أن ما يصدر فى الإعلام من معلومات متعلقة بملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، مخالف للموقف الرسمى الذى تم إبلاغه للبنان حول الموضوع، مشددا على أن الوسيط الأمريكى فى المفاوضات غير المباشرة اموس هوكشتين حريص على مواصلة جهوده بناء على نتائج الاجتماع الأخير الذى جمعه برئيس الجمهورية ورئيسى مجلس النواب والحكومة فى القصر الجمهورى فى الأول من أغسطس الجارى. وعلى صعيد متصل، أشار بوصعب إلى أنه فهم من رئيس الجمهورية أنه قد شارف على الانتهاء من دراسة قانون السرية المصرفية المرفوع إليه من المجلس النيابى، وسيوقع عليه فى وقت قريب. وعن ملف التحقيق بانفجار ميناء بيروت البحرى، توقع بوصعب أن يصدر اليوم أو غدا مرسوم تشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز من قبل مجلس القضاء الأعلى، ليأخذ بعدها التحقيق فى الانفجار مجراه من جديد بعد توقف لقرابة 10 أشهر. وتضمن اللقاء اليوم بحث الأوضاع العامة فى البلاد والتطورات السياسية الراهنة ومسار المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

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