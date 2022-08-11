سفن الناتو تختتم مناوراتها فى شرق البحر المتوسط

جدة - نرمين السيد - وصلت المجموعة البحرية الثانية الدائمة التابعة لحلف شمال الأطلنطى (ناتو) إلى ميناء سودا على الساحل الشمالى الغربى للجزيرة اليونانية كريت، وذلك بعد انتشارها وقضاء أسبوع ونصف من التدريبات التى نفذتها فى البحر الأدرياتيكى والبحر الأبيض المتوسط.





وذكر بيان أصدره الحلف أن مجموعة المهام المتكاملة متعددة الجنسيات تتكون من مدمرة الصواريخ الموجهة (يو إس إس فورست شيرمان) والفرقاطة البحرية (ألميرانتى خوان دى بوربون) والفرقاطة البحرية (تى سى جى كمالريس) والفرقاطة البحرية (إتش إس كونتوريوتيس).

وأجرت المجموعة تدريبات أساسية لتحسين إمكانية التشغيل البينى واتصالاتها، بجانب تنفيذها مهام تكتيكية مثل تدريبات إطلاق النار بالذخيرة الحية، وتمارين الحرب الإلكترونية، وتمارين الدفاع الجوى، وتمارين الاتصال.

واستهدفت المهمة، بجانب تشغيل الاتصالات المتبادلة وتحسينها أثناء التدريبات الديناميكية، إلى جانب تدعيم الغرض والمبادئ الموضحة فى المفهوم الاستراتيجى لحلف الناتو لعام 2022.

وأوضح البيان أن زيارة الميناء تعتبر فرصة للمجموعة للتزود بالوقود وإعادة الإمداد، كما ستتاح للبحارة فرصة المشاركة فى الأنشطة الترفيهية والمشاركة مع المجتمعات المحلية فى جميع أنحاء الجزيرة.

وقال الأدميرال سكوت شيريتا قائد البحرية الأمريكية الثانية الدائمة التابعة للناتو، المعروفة أيضا باسم (إس إن إم جى 2)، إن المجموعة مكرسة لتنفيذ المهام الأساسية المحددة فى المفهوم الاستراتيجى من خلال العمل كفريق واحد فى البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف أن أولوية المجموعة تركز على التحسين المستمر لأعمال الحلف، فأعضاء الناتو أقوى بالتعاون معا وسيواصلون إظهار كيف أن أسطول الناتو البحرى يتمتع بمصداقية قتالية، وهو بمثابة الأداة الأكثر فاعلية ومرونة وتنوعا للقوة العسكرية.

وأشار إلى أن الدول الأعضاء فى الحلف تنجح عند التعاون معا فى البحر، وتعد زيارات الموانئ أيضا فرصا رئيسية لمواصلة بناء تلك العلاقات الحيوية بين الحلفاء والشركاء.

وكان رؤساء دول وحكومات حلف الناتو قد اتفقوا على مفهوم استراتيجى جديد للحلف فى مدريد فى 29 يونيو الماضى لتحديد أولويات الناتو ومهامه الأساسية للعقد القادم، حيث يصف المفهوم الاستراتيجى البيئة الأمنية التى تواجه الحلف، ويعيد التأكيد على قيم الناتو، ويوضح الغرض الرئيسى للحلف والذى يتمثل فى ضمان الدفاع الجماعى لأعضاء الحلف، كما تحدد المهام الأساسية الثلاث لحلف الناتو وهى الردع والدفاع، ومنع حدوث الأزمات وإدارتها، والأمن التعاونى.

تجدر الإشارة إلى أن الناتو يعتبر المجموعة البحرية الثانية الدائمة هى مجموعة مهام متكاملة متعددة الجنسيات تقدم تذكيرا دائما ومرئيا بتضامن الحلف وتماسكه، وكذلك تزود الحلف بقدرة بحرية مستمرة لأداء مجموعة واسعة من المهام، بما يشمل التدريبات والعمليات الدولية خلال فترات الأزمات والصراعات.