العالم اليوم - واشنطن: مسؤولون روس أجروا تدريبات بإيران ضمن صفقة "درونز"

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 11 أغسطس 2022 10:18 مساءً - قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، الخميس، إن "مسؤولين روس أجروا تدريبات في إيران خلال الأسابيع العديدة الماضية، في إطار اتفاق بشأن نقل طائرات مسيرة بين البلدين".

وذكر مسؤولون أميركيون الشهر الماضي، إن "واشنطن تعتقد بأن إيران تستعد لتزويد روسيا بما يصل إلى عدة مئات من الطائرات المسيرة". وأضافوا أن "مسؤولين روسيين زاروا إيران لمشاهدة طائرات دون طيار، قادرة على الهجوم"، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

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