البنتاجون يؤكد عدم جواز استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا



حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 11 أغسطس 2022 09:28 مساءً - أعلن تشارلز ريتشارد، قائد القيادة الاستراتيجية للقوات المسلحة الأمريكية (ستراتكوم)، أن استخدام السلاح النووي في النزاع في أوكرانيا "مرفوض تماما".

وقال ريتشارد خلال منتدى دفاعي نظمه البنتاغون يوم الخميس، إن "استخدام السلاح النووي في هذا النزاع على أي نطاق سيكون مرفوضا تماما، وليس بالنسبة إلينا فقط، بل وبالنسبة للعالم كله، لأنه من شأن مثل هذه الخطوة أن تؤدي إلى عواقب وخيمة".

وفي وقت سابق تحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن استحالة تحقيق الانتصار في حرب نووية.

وأكد بلينكن أن واشنطن لن تدرس إمكانية استخدام الأسلحة النووية، إلا في حالة استثنائية.

كما أكدت روسيا على مختلف المستويات موقفها المبدئي بشأن عدم جواز اندلاع حرب نووية في العالم.