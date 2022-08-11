صحيفة أمريكية: واشنطن تتفاوض مع روسيا حول تبادل الأسرى

جدة - نرمين السيد - كشفت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، اليوم الخميس، عن قيام مسئولين أمريكيين بالتقدم باقتراح تبادل الأسرى يخص بريتني جرينير و بول ويلان المحتجزان من قبل السلطات الروسية مقابل تاجر الأسلحة الروسي فيكتور بوت.





وذكرت الصحيفة الأمريكية فى نسختها الإلكترونية أن مسئولين روس أعلنوا اليوم عن تفاوضهم مع الولايات المتحدة بشأن تبادل الأسرى.

ونقلت عن وكالة "تاس" الروسية تصريح نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية إيفان نيتشايف، فى إفادة صحفية بأن "السلطات المختصة المعنية قد أصدرت تعليمات للتفاوض بشأن القضية" و "تجرى محادثات" بشأن هذه المسألة.

كما حث نيتشايف المراسلين والجمهور على "عدم فرض تكهنات حول القضية الحساسة التى قد تؤثر على أفراد معينين".

وقال، بحسب "تاس"، "نوصى بالتخلى عن المحاولات غير المجدية للضغط علينا، وندعوهم إلى التركيز على العمل العملى عبر القنوات المتاحة ، إننا ننطلق من حقيقة أن المفاوضات يجب أن تأخذ مصالح الجانبين بعين الاعتبار".

وفى وقت سابق من هذا الشهر، قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف إن الكرملين مستعد للتفاوض مع الولايات المتحدة بعد أن ورد أن إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن عرضت مبادلة شخصين مقابل شخص روسى وهما جرينر وويلان.

وحكم على جرينر فى روسيا الأسبوع الماضى بالسجن تسع سنوات، بينما احتُجز ويلان فى روسيا عام 2018 بتهم التجسس التى أنكرها وحُكم عليه بالسجن 16 عامًا.