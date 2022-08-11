جدة - نرمين السيد - ونقلت شبكة إيه.بى.سى.نيوز الأمريكية عن الضابط البارز بالشرطة محمد نصار قوله "إن رياحا شديدة هزت القارب الذى كان يقل نحو 30 شخصا"، مضيفا "أن بعض الركاب تمكنوا من السباحة حتى وصلوا إلى بر الأمان".
وأضاف نصار أن رجال الإنقاذ تمكنوا من انتشال ثلاث جثث حتى الآن، مشيرا إلى أن الآمال فى العثور على المفقودين على قيد الحياة تتلاشى مع اقتراب الظلام.
وكان القرويون يسافرون إلى قرية قريبة فى منطقة "باندا" بولاية "أوتار براديش" للاحتفال بمهرجان هندوسى عندما وقع الحادث.وتبعد المنطقة حوالى 250 كيلومترا (160 ميلا) جنوب غرب "لكناو" عاصمة الولاية.
وتتسبب الأمطار الغزيرة فى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية فى شمال الهند خلال موسم الرياح الموسمية الذى يستمر من يونيو حتى سبتمبر.
يشار إلى أن حوادث القوارب من الأمور شائعة الحدوث فى الهند، حيث تكون العديد من السفن والقوارب مكتظة، ولا تحتوى على معدات ووسائل أمان كافية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل وإصابة 19 إثر انقلاب قارب فى نهر شمال الهند على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.