الجزائر: نجحنا هذا العام فى خفض معدل الحرائق بشكل ملحوظ

جدة - نرمين السيد - وأضاف عبدالرحمن، فى تصريحات صحفية على هامش مشاركته فى تدشين البنك الجزائرى للبذور اليوم الخميس، بالجزائر العاصمة، أن فعالية مخطط الوقاية من الحرائق تجسدت فى الانخفاض الملحوظ للحرائق والتحكم بها مقارنة بالسنة الماضية.

وأكد أهمية مواصلة التحلى باليقظة حتى نهاية حملة حصاد الحبوب فى سبتمبر المقبل، منوها بأن مخطط الوقاية سوف يستمر بطريقة فعالة واستباقية حتى بعد سبتمبر المقبل لحماية الغطاء النباتى، والمحاصيل الزراعية.

وكانت الجزائر قد شهدت فى يوليو 2021 نشوب حرائق غابات ضخمة تسببت فى التهام عشرات الأفدنة وخلفت عشرات الضحايا والمصابين.