وقامت القوى الأمنية بإخراج المودع المسلح من بنك فدرال بنك فى منطقة الحمرا بالعاصمة اللبنانية بيروت بعد الاتفاق على إعطاءه مبلغ 30 ألف دولار وذلك رغم امتناع البنوك عن صرف أى مبالغ من الودائع بالعملات الأجنبية منذ أواخر عام 2019 وباستثناء من ينطبق عليهم شروط معينة يحصلون بموجبها على 200 دولار شهريا على أقصى تقدير.
وأفادت المعلومات الأولية ان مرتكب واقعة الاختطاف واحتجاز الرهائن شخص يبلغ من العمر 42 سنة، حيث برز خلال عمليات التفاوض معه ان تصرفه ودخوله إلى البنك بهذه الطريقة هدفها المطالبة بأمواله التى تبلغ 209 آلاف دولار، ولأخيه مبلغ 500 ألف دولار، لدفع تكاليف إجراء عملية لوالدهما فى المستشفى.
وحضر رئيس جمعية المودعين اللبنانيين حسن مغنية مع أعضاء من الجمعية، إلى البنك، فى محاولة منهم لإقناع المودع المسلح وثنيه عن القيام بأي عمل مؤذ، حيث دخل للتفاوض مع المودع الذى كان أطلق طلقتين فى الداخل كما سكب كمية من البنزين فى ارجاء مختلفة من البنك من اجل الضغط لتنفيذ مطلبه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لبنان.. تحرير رهائن بنك بعد احتجازهم منذ الصباح مقابل 30 ألف دولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.