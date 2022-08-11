العالم اليوم - ميريام فارس تكشف تفاصيل مشاركتها في مونديال 2022

انتم الان تتابعون خبر ميريام فارس تكشف تفاصيل مشاركتها في مونديال 2022 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 11 أغسطس 2022 08:17 مساءً - كشفت الفنانة اللبنانية، ميريام فارس، أنها ستشارك في كأس العالم 2022، من خلال تعاونها مع "الفيفا"، تحضيرا لعمل فني خاص بالمناسبة.

وفي هذا الإطار، قالت ميريام فارس: "لا أستطيع أن أقول إن أخبار تعاوني مع الفيفا ليست صحيحة، لأننا في طور التحضير حاليا لأكثر من أغنية، وسيتم بعد ذلك اختيار واحدة منها لإصدارها في فترة كأس العالم".

كما تطرقت المغنية اللبنانية لحفلها الذي أحيته في منطقة ضهور الشوير اللبنانية، وكان دخول الجمهور إليه مجانيا، نظرا للأوضاع الاقتصادية الصعبة، وتبرعت الفنانة بأجرها كاملا لصالح جميعة "كيدز فيرست" التي تعنى بالأطفال المصابين بمرض السرطان.

وقالت: "أحببت هذا العام أن أخصص أمرا مميزا للأطفال، لأني ومنذ أن أصبحت أماً تغيرت معطيات الأمور بالنسبة لي بشكل كامل، وأصبحت أرى الدنيا من منظار مختلف".

وأضافت: "لطالما خصصت مثل هذه الحفلات المجانية للجمهور في بلدي لبنان قبل كورونا، وعندما شعرتُ بأن الأمور بدأت تعود إلى طبيعتها، كان من الضروري أن أكمل هذا الأمر، الذي أقوم به سنويا من أجل بلدي".

واستطردت: "سعيدة جدا بكمّ الجمهور الذي حضر الحفل في ضهور الشوير، كما أني سعيدة بأصداء حفل عيد الأضحى الذي أحييته في بيروت، مع أن حضوره لم يكن مجانيا كما في ضهور الشوير".

وأكملت: "اللبنانيون بحاجة لأن يشعروا بالسعادة، وإذا لم تقدم لهم الدولة اللبنانية النشاطات الترفيهية التي تقدمها كافة الدول العربية لشعوبها، كان حريا بنا كفنانين لبنانيين فعل ذلك. أنا شخصيا وبمبادرة فردية مني أقدم سنويا حفلا من هذا النوع، وأتخلّى عن أجري كاملا لأتبرع به كل مرة لجهة مختلفة".

وعن انطباعاتها عن نجاح أغنية "قومي" عبر تطبيق تيك توك، بتحقيق 8,4 مليار مشاهدة حول العالم، قالت: "بصراحة كانت قومي مفاجأة بالنسبة لي هذا العام، وهذا التحدي المتواضع الذي أطلقته من خلال تطبيق تيك توك انتشر بشكل سريع جدا حول العالم".

واستطردت: "بصراحة لم أتوقع كل هذا النجاح للأغنية التي أصدرتها بعد حوالي 4 سنوات من الانقطاع عن تقديم الأغاني، بسبب الأزمة الصحية التي مررتُ بها".

وعن نجاح تجربتها باللون العراقي، من خلال أغنية "هذا الحلو"، التي حقّقت أكثر من 100 مليون مشاهدة على يوتيوب، بعد تقديمها للثقافة الأمازيغيّة في أغنيتها السابقة "معلش"، قالت: "أنا في بحث دائم عن حضارات جديدة، وعن لهجات جديدة لأقدمها في أغانيّ، وقد أحببت جدا هذا المزيج بين اللهجتيْن العراقية واللبنانية الذي قدمته في (هذا الحلو)".

وعن فكرة قرعها على الطبل غير المألوفة سابقا لدى الفنانات، قالت: "أتاني هذا الإلهام بشكل تلقائي، وبعدما أقدمت على هذه الخطوة لاقت نجاحا مبهرا، وعموما هناك أفكار نقدمها تلمع وتنتشر أكثر من غيرها، ونحن علينا دائما أن نثابر".

وتطرقت الفنانة اللبنانية لحياتها الخاصة، خاصة خلال إجازة فصل الصيف، موضحة: "أحب أن أمضي الصيف مع أولادي، لأنهم لا يزالون صغارا جدا، وهم بحاجة لي".

وتابعت: "عندما يكون لديّ حفلات أذهب سريعا لإحيائها، ثم أعود إليهم بسرعة لأقضي معهم أطول وقت ممكن".