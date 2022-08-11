بيلاروسيا: يجب علينا الاستفادة من الموانئ الروسية لتصدير البضائع

جدة - نرمين السيد - وقال لوكاشينكو، خلال اجتماع لمناقشة إنشاء مرافق ميناء لتصدير المنتجات البيلاروسية، بحسب وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية، "إننا ليس لدينا الوقت لانتظار بناء بنية تحتية معينة فى أى من الموانئ، نتحدث اليوم فى المقام الأول عن المنطقة الشمالية الغربية من الاتحاد الروسى".

وتابع "أرانى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، جميع موانئ سانت بطرسبرج وما حولها وعرض أن أختار أى اتجاه"، مؤكدا الحاجة القصوى للاستفادة من الموانئ الروسية لشحن البضائع.

وفى السياق ذاته، طالب الرئيس البيلاروسى، باتخاذ إجراءات ردا على استيلاء ليتوانيا على حصة بيلاروسية فى ميناء كلايبيدا.

وأوضح أن ليتوانيا لم تفرض عقوبات غير مشروعة فقط بل صادرت ممتلكات شركة بيلاروسية فى كلايبيدا وهى "بيلاروسكالى" التى تعد واحدة من أكبر مصانع البوتاسيوم فى العالم.

وأضاف الرئيس البيلاروسى أن ذلك يجب ألا يمر دون عقاب، مطالبا بالتفكير فى الإجراءات التى يمكن اتخاذها فى المستقبل القريب وعلى المدى المتوسط.