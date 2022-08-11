نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Tansik تنسيق الجامعات المصرية المرحلة الاولى 2022 للقبول فى كليات القمة طب – هندسة – اعلام عبر موقع التنسيق في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنسيق الجامعات المصرية المرحلة الاولى 2022 الآن بدأ يستعد عدد كبير من الطلاب الناجحين فى شهادة الثانوية العامة على التقديم عليه خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث قد تم الاعلان بشكل مؤخر هذا الأسبوع عن نتائج شهادة الثانوية العامة لتبدأ على الفور فتح أبواب التنسيق أمام الطلاب والطالبات فى كل المحافظات المصرية على شكل نوافيكم به الآن ونستر عضه عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

تنسيق الجامعات المصرية المرحلة الاولى 2022

تستعد وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي على افتتاح امكانية التقديم على تنسيق المرحلة الأولي وذلك بشكل رسمي اعتباراً من اليوم الحادي عشر من أغسطس القادم حتى الخامس والعشرين من أغسطس القادم حتى تبدأ عمليات إعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولي خلال ساعات من هذا الغلق على موقع بوابة الحكومة المصرية، على ان تتزايد بشكل كبير وملحوظ الى حد كبير المؤشرات الخاصة بالبحث، على ان تعلن وزارة التعليم والبحث العلمي على ان درجات الحد الادنى فى تنسيق الجامعات بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية 362 أي ما يعادل 89% بالنسبة لطلاب شعبة هندسة 328 درجة أي ما يعادل 83% وبالنسبة لطلاب شعبة ادبي 64% ، على ان تتزايد الى حد كبير للغاية مؤشرات البحث على جوجل وراء التعرف على مؤشرات التنسيق الخاصة بهذا العام أو حول خطوات التقديم على تنسيق الجامعات المرحلة الاولى، لذا نعرض امامكم من خلال التقرير التالي بالخطوات طرق التقديم على تنسيق المرحلة الاولي

خطوات التقديم على تنسيق الجامعات المصرية

نستعرض نتابع مع حضراتكم الان طرق وخطوات التقديم على تنسيق المرحلة الأولي بشكل وبصورة الكترونية جاءت على الشكل التالي:-

فتح فى البداية الموقع الرسمي لبوابة الحكومة المصرية موقع التنسيق الرسمي

اختيار ايقونة التقديم على تنسيق المرحلة الاولي لطلاب الثانوية العامة شعبة الادبي والعلمي

البدء فى إدخال اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها

البدء فى إدخال الرقم الجلوس الخاص بك فى الخانة المخصصة لها

قم بإدخال وتحديد كلمة السر الخاصة بك فى الخانة المحددة لها

البدء فى إدخال وتحديد الرغبات التي ترغب بها فى الايقونات المخصصة

النقر على ايقونة تسجيل

صباح يومنا الحالي بدءت رسمياً وزارة التعليم العالي اعمال تلقي رغبات المتقدمين على تنسيق المرحلة الاولي بحد ادني 64% بالنسبة لطلاب شعبة ادبي وبحد ادني وصل الى 83% بالنسبة لطلاب شعبة علمي رياضة وبحد ادني تجاوز الى 89% بالنسبة لطلاب شعبة علوم، الامر الذي ترتب عليه زيادة كبيرة في عمليات بحث جوجل حول خطوات التسجيل على تنسيق المرحلة الاولي على نحو الخطوات السابق لنا ذكرها بالاعلي

مؤشرات تنسيق المرحلة الاولي