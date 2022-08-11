نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الان … نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط 2022 دور ثاني من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الرسمي برقم الامتحاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط 2022 دور ثاني تتصدر في الوقت الحالي عمليات البحث على جميع محركات بحث جوجل، حيث يرغب المئات من الطلاب والطالبات في كافة أرجاء العراق بالكشف عن تلك النتائج، وقد كثرت عمليات البحث بطريقة ملحوظة بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن موعد ظهور النتائج المتعلقة بتلك الاعتراضات الذين يريدون تقديم اعتراض على نتائج بعض المواد الدراسية التي تم امتحنهم بها فى اختبارات الدور الاول، وهذا بعد أن وفرت لهم الوزارة هذه الفرصة وقامت بفتح أبواب تقديم الاعتراضات بطريقة إلكترونية من خلال الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، مع العلم أن تكلفة الاعتراض على مادة واحدة قد تصل حتى 3000 دينار.

نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط 2022 دور ثاني

يفصلنا الآن عن الإعلان الرسمي عن نتائج الاعتراض لحظات قليلة، حيث أنه من المقرر أن يتم الإعلان عنها بالقريب العاجل، بعد انتهاء اللجان من مراجعتها بدقة، ويذكر أن قد قام ألاف الطلاب بقديم طلبات الاعتراضات والجميع الآن في انتظار موعد الإعلان عن نتائجهم بالاعتراض حتى أن يستطيعوا الاستعلام عنها بشكل إلكتروني، وذلك بعدما أن تظهر نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط 2022 كونها تعد الفرصة الاخيرة امامهم حيث قد بدء الطلاب بالوقت الحالي على الاستعداد على اجتياز اختبارات الدور الثاني، كفرصة جديدة بعد الاعتراضات قد وفرتها الوزارة للطلاب الذين لم يحالفهم الحظ فى اختبارات الدور الاول وفى نتائج الاعتراضات وعلى أن تبدأ بيوم الخميس الموافق 25 من شهر أغسطس اختبارات الدور الثاني على ان من المقرر على ان تستمر حتي صباح اليوم الاول من سبتمبر المقبل

رابط وخطوات الاستعلام عن نتائج الاعتراضات الثالث المتوسط