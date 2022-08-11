رابط نتائج السنة التحضيرية للكليات الطبية 2022 الفصل الدراسي الثاني عبر mof.sy

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عمر شويل - جدة رابط نتائج السنة التحضيرية للكليات الطبية 2022 الفصل الدراسي الثاني، قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا ظهر اليوم الخميس الحادي عشر من شهر أغسطس من العام الميلادي 2022 بالإعلان عن نتائج السنة التحضيرية في سوريا، حيث أصبح متاحاً الآن الحصول على نتائج اختبارات الفصل الدراسي الثاني في كافة الكليات الطبية للعام الدراسي 2022/2021 خلال هذه الأيام.

نتائج السنة التحضيرية للكليات الطبية

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا قد قامت بالاعلان عن نتائج امتحانات مقررات الفصل الدراسي الثاني في السنة التحضيرية الخاصة بالكليات الطبية، حيث قامت الوزارة بالإعلان عن النتائج حيث أصبحت الآن كافة النتائج متاحة للطلاب من أجل الحصول عليها، وذلك من خلال موقع نتائج السنة التحضيرية للكيات الطبية بالرقم الامتحاني الخاص بالطالب.

موعد فتح باب تقديم طلبات الاعتراض على نتائج السنة التحضيرية للكليات الطبية 2022

ووفقاً لما أعلنت عنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا فإنه قد تم تحديد موعد قبول طلبات الاعتراض على نتائج السنة التحضيرية للكليات الطبية 2022 الفصل الدراسي الثاني، حيث من المقرر أن يتم فتح باب تقديم طلبات الاعتراض على النتائج بداية من يوم الاثنين الخامس عشر من شهر أغسطس الجاري، ويستمر فتح باب تقديم طلبات الاعتراض حتى يوم الثاني والعشرين من الشهر ذاته، على أن يتم تقديم كافة طلبات الاعتراض على نتائج السنة التحضيرية للكليات الطبية بشكل إلكتروني إلى دائرة شؤون الطلاب بالجامعات، وذلك وفقاً للأسس والقواعد المتبعة والرسوم التي يتم دفعها لتقديم طلبات الاعتراض.

رابط نتائج السنة التحضيرية للكليات الطبية 2022

ومن أجل أن يتمكن طلاب السنة التحضيرية للكليات الطبية الحصول على نتائج الفصل الدراسي الثاني فكل ماعليهم هو التوجه إلى رابط موقع نتائج السنة التحضيرية للكليات الطبية 2022 التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث يمكن للطلاب الدخول إلى رابط الموقع عبر شبكة الإنترنت من خلال زيارة: mof.sy قبل أن يقوم الطالب بإدخال الرقم الامتحاني الخاص به، ومن ثم يقوم بالضغط على زر عرض النتيجة، حيث سيتم ظهور نتيجة الطالب في امتحانات السنة التحضيرية للكليات الطبية 2022 الفصل الدراسي الثاني.