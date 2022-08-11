نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر HERE موقع التنسيق لتسجيل رغبات تنسيق الجامعات المرحلة الاولي 2022 لطلاب ادبي وعلمي جميع المحافظات في المقال التالي
عمر شويل - جدة موقع التنسيق لتسجيل رغبات تنسيق الجامعات المرحلة الاولي 2022 من أهم العمليات البحثية بعد أن أعلنت وزارة التعليم المصرية برعاية الدكتور طارق شوقي، أنه سوف يتم الاعتماد لنتيجة الثانوية العامة بصباح اليوم السادس من شهر أغسطس، وسوف يتم الإعلان بشكل مبدئي عن أوائل الجمهورية، وبعد ذلك يتم رفعها على السيرفرات الخاص بالوزارة، على ان يتم هذا بالفعل لبيدأ بعده البحث بشكل متزايد وراء التسجيل على تنسيق الجامعات المرحلة الاولي الذي بدء عمليات التسجيل عليه صباح هذا اليوم الموافق ميلادياً اليوم الحادي عشر من اغسطس عبر موقع بوابة الحكومة المصرية
موقع التنسيق
موقع التنسيق الجامعات بدءت عمليات البحث على جوجل حوله بالتزايد الى حد كبيروذلك بعدما تم فتح باب رغبات التنسيق للمرحلة الأولى منذ صباح يومنا الحالي الخميس الموافق 11 أغسطس وحتى يوم الاثنين الموافق 15 أغسطس طبقًا للحد الأدنى للقبول في المرحلة الأولى الذي تجاوز حد 89% بالنسبة لطلاب شعبة علمي علوم وبنسبة تجاوزت معدلها 64% بالنسبة لطلاب شعبة ادبي وبنسبة تجاوزت حد 83 بالنسبة لطلاب شعبة علمي رياضة على ان يتزايد بشكل كبير للغاية عمليات البحث على كيفية تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الاولي حيث يجب إضافة بعض البيانات من أجل استكمال خطوات التسجيل منها “رقم الجلوس، واختيار الشعبة، واختيار المحافظة، البريد الإلكتروني ورقم التليفون”، لذا نعرض امام حضراتكم الان عبر الفقرة التالية خطوات تسجيل تنسيق المرحلة الاولي
كيفية تسجيل رغبات التنسيق المرحلة الأولى
بعد أن تم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس في شتى المحافظات قد أعلن مكتب تنسيق القبول في الجامعات عن القيام بفتح باب تسجيل الرغبات واتباع هذه الخطوات من أجل التسجيل:ـ
- في البداية يتم الدخول على موقع التنسيق الرسمي.
- من ثم يتم البدء بتسجيل الرغبات عن طريق الضغط على تنسيق شهادة الثانوية العامة.
- بعد ذلك يتم تحديد الاسم الرباعي بالخانة الخاصة لها.
- عليك الآن بإضافة رقم الجلوس الخاص بك بالخانة الخاصة لها.
- يتم بعد ذلك إضافة وتحديد الشعبة الخاصة بها وإضافة الرقم السري.
- من ثم يتم تسجيل الرغبات بالخانة الخاصة لها والنقر على خانة تقديم.
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