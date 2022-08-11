نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مساعدة مالية فورية من مؤسسة زايد وبدون استرداد طريقة التواصل مع الشيخ محمد بن زايد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تضم دولة الإمارات العديد من المؤسسات الخيرية التي تعمل على تقديم المساعدات المختلفة للمواطنين داخل الإمارات وخارجها، وتعتبر مؤسسة زايد الخيرية واحده من أهم المؤسسات التي تقدم المساعدات الصحية والتعليمية والمالية أيضاً لكل من يتقدم إلها لطلب المساعدة.

مؤسسة ذايد الخيرية

فقد يرجع تاريخ تأسيسها لعام 1992م على يد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، وقد تم تأسيسها لتساهم في دعم المراكز والأعمال لثقافية والإنسانية والتعليمية والدينية داخل دولة الإمارات وخارجها.

خطوات طلب مساعدة مالية من مؤسسة زايد الخيرية

يتم تقديم طلب المساعدة من مؤسسة زايد الخيرية بشكل إلكتروني وذلك من خلال إرسال الطلب عبر الموقع الرسمي للمؤسسة، وسنوضح لكم الآن الخطوات:

أولاً الدخول على الموقع الرئيسي لمؤسسة زايد الخيرية.

تسجيل الدخول.

الضغط على مربع الخدمات الإلكترونية.

اختيار الخدمة المراده، ومنها خدمات تعليمية وصحية وممالية والحج وغيرها.

تسجيل البيانات المطلوبة أمامك بشكل صحيح.

الضغط على زر الإرسال.

وسوف يتم التواصل مع صاحب الطلب من خلال الاتصال به أو إرسال رسالة إليه على هاتفه المحمول.

أنواع الخدمات والمساعدات التي تقدمها مؤسسة زايد الخيرية 2022

هناك العديد من الخدمات التي تقدمها تلك المؤسسة والتى جعلت منها واحدة من أهم وأكبر المؤسسات الخيرية داخل دولة الإمارات وهي:

مساعدات مالية. منحة الحج. مساعدة في المجال التعليمي. برنامج الأضحية. منح الأفراد المحتاجين للكسوة. المساعدات المقدمة للمواطنين الإماراتييم وغير الإماراتيين. تقدم المؤسسة أعمال الإغاثة والعمل الإنساني في العديد من الدول. سداد الديون على المتعثرين. تقديم مساعدات مالية للأسر المحتاجة. مساعدات خيرية من خلال ترميم المنازل وتوفير مسكن مجاني للمحتاجين. مساعدات علاجية لغير القادرين من خلال الهلال الأحمر الإماراتي. دعم الأرامل والمطلقات والأسر الفقيرة والأيتام. حفر الأبار وأمداد المرافق داخل الأمارات وخارجها.

طرق التواصل مع مؤسسة زايد الخيرية لطلب المساعدات الفورية

الرقم الخاص بالمؤسسة: 0097126577577

صندوق البريد الخاص بالمؤسسة: 214444

أرقام التواصل مع الشيخ محمد بن زايد: 09743299999 ، 8006273

الموقع الرسمي للمؤسسة: zayedchf.gov.ae

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