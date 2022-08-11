الاردن : خدمة إلكترونية جديدة لتسجيل المحركات وطباعة الشهادات الجمركية

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 11 أغسطس 2022 05:07 مساءً - دوت الخليج :- أطلقت دائرة الجمارك، اليوم الأربعاء، خدمة إلكترونية جديدة خاصة بآلية تسجيل المحركات وطباعة الشهادات الجمركية، والتي يتم تطويرها على نظام الاسيكودا العالمي من قبل مديرية تكنولوجيا المعلومات.

وقال مدير تكنولوجيا المعلومات عميد جمارك، خلدون المومني، إنه يجري سحب المعلومات الخاصة بالمحركات الواردة في البيان الجمركي بشكل آلي من نظام قطع السيارات والمحركات؛ لضمان توفير معلومات مفصّلة ودقيقة، تخفف أعباء تنظيم بنود جمركية على متن البيان الجمركي بعدد المحركات لتصبح بندًا واحدًا ، وفق بترا .

وتضمن هذه الخدمة ارتباط المحركات بالبيان الجمركي الخاص بها، وتوفر قاعدة بيانات مفصّلة ودقيقة في مكان واحد، مما يساعد على التحقق من صحة رقم الوصل المالي الصادر باسم الشهادة الجمركية ومن عدم استخدامه سابقًا، بالإضافة إلى تسهيل إصدار التقارير الإحصائية بأقل وقت وجهد ممكنين.

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