أوبك تخفض توقعاتها لنمو الطلب على النفط فى 2022

جدة - نرمين السيد - خفضت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" توقعاتها لنمو الطلب على النفط خلال العام الجارى بنحو 300 ألف برميل يوميا، مرجعة ذلك إلى عودة محتملة لقيود كورونا، وحالة عدم اليقين الجيوسياسية.





وكانت "أوبك" قد توقعت فى التقرير السابق، الخاص بشهر يوليو، أن يصل النمو فى الطلب على النفط خلال العام الجارى إلى 3.36 مليون برميل يوميا، وأن يبلغ إجمالى الطلب 100.3 مليون برميل يوميا خلال 2022. أما فيما يتعلق بعام 2023، أبقت "أوبك" على توقعاتها لنمو الطلب على النفط عند مستوى 2.7 مليون برميل يوميا، ليصل فى المتوسط إلى 102.7 مليون برميل يوميا.

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