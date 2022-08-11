ارتفاع جديد فى وفيات كورونا عالميا

جدة - نرمين السيد - وأفادت الجامعة - فى أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الخميس - بأن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و427 ألفا و726 وفاة.

ووأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتى بلغت أكثر من 92.5 مليون إصابة، فى حين تجاوزت حصيلة الهند 44.2 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 34 مليونا.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون و35 ألف حالة وفاة، تلتها البرازيل فى المرتبة الثانية بـ680 ألفا و531 وفاة ثم تأتى الهند فى المرتبة الثالثة بإجمالى 526 ألفا و879 وفاة.