عاجل- انفجار يهز مدرسة فى كابول ويوقع إصابات

جدة - نرمين السيد - قالت قناة "العربية" الإخبارية، إن الانفجار أوقع إصابات عديدة من بينها مدير المدرسة، مشيرة إلى أنه من غير المعروف مدى خطورة حالته الصحية.

وأضافت القناة الإخبارية، أن الانفجار أسفر أيضا عن مقتل أحد مسوؤلى طالبان.

ويأتى الانفجار بعد أيام قليلة فقط من عملية إرهابية نفذها تنظيم داعش الإرهابى فى كابول، وأسفرت عن مقتل 8 أشخاص على الأقل، وإصابة 18 آخرين.