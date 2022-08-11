العالم اليوم - طلبات إعانة البطالة الأميركية ترتفع وتسجل 262 ألف طلب

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 11 أغسطس 2022 04:19 مساءً - ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأميركية للأسبوع الثاني على التوالي، لتظل بالقرب من أعلى مستوى لها منذ شهر نوفمبر الماضي، لكنها كانت أقل من التوقعات.

وارتفع عدد الطلبات للأسبوع المنتهي في 6 أغسطس، بحسب بيانات وزارة العمل الأميركية، بنحو 14 ألف طلب لتسجل 262 ألف طلب، بأقل من توقعات اقتصاديين استطلعت بلومبيرغ آراؤهم، والتي توقعت أن تصل الطلبات إلى 265 ألف طلب.

وارتفعت المطالبات المستمرة لمزايا الدولة إلى 1.43 مليون طلب في الأسبوع المنتهي في 30 يوليو، وهو العدد الأكبر منذ أبريل.

ويأتي الارتفاع بالتزامن مع إعلان المزيد من الشركات، وخاصة في قطاع التكنولوجيا، الاستغناء عن العمال وتجميد عمليات التوظيف بسبب حالة عدم اليقين حول الأوضاع الاقتصادية.

وكان الاقتصاد الأميركي قد أضاف وظائف أكثر من توقعات المحللين خلال يونيو الماضي، بينما تراجع معدل البطالة، في وقت يكافح فيه الفيدرالي الأميركي لخفض معدلات التضخم التي سجلت أعلى مستوى منذ 4 عقود بالإضافة لتزايد المخاوف حول تباطؤ النمو الاقتصادي.

وبحسب بيانات وزارة العمل الأميركية، أضاف الاقتصاد في الولايات المتحدة 528 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي، وهو مستوى أفضل من التوقعات البالغة 250 ألفًا.