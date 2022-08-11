نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الأعمال الممتازة ٢٠٢٢-٢٠٢٣ الكويت.. الاستعلام عن صرف مكافأة الأعمال الممتازة للمعلمين وزارة التربية وضوابط الاستحقاق في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط الأعمال الممتازة 2022-2023 الكويت ، نتابع معكم كل ما هو جديد من أخبار بخصوص رابط الاستعلام عن الأعمال الممتازة للمعلمين بالكويت ٢٠٢٢-٢٠٢٣ ، حيث أكدت مصادر تربوية مُطلعة أن وزارة التربية بالكويت قد بدأت في عمليات إيداع المبالغ الخاصة بمكافآت الأعمال الممتازة للمعلمين المستحقين لهذه المكافآت المالية، موضحه أنه من المتوقع الانتهاء من عمليات إيداع مبالغ الأعمال الممتازة خلال ثلاثة أو أربعة أيام، ونحن من خلال هذا المقال سنوفر لكم رابط الاستعلام عن الأعمال الممتازة 2022-2023 للمعلمين الكويت ، وذلك للإداريين العاملين بديوان عام الوزارة والإدارات المركزية بجميع المناطق التعليمية.

رابط الأعمال الممتازة 2022-2023

رابط الاستعلام عن الأعمال الممتازة 2022-2023 للمعلمين الكويت ، وقالت نفس المصادر التربوية المطلعة من داخل وزارة التربية الكويتية، أن الوزارة قد خصصت ما يقرب من 60 مليون دينار كويتي من اجل مكافآت الأعمال الممتازة، مُشيرة أن سبب تأخر صرفها وأيضاً سبب تأخر إيداع المبالغ التي تخص الأعمال الممتازة للمعلمين بالكويت، كان لعدم وجود سيولة. ويتساءل الكثير في الوقت الحالي عن رابط أسماء المستحقين الأعمال الممتازة وزارة التربية 2022-2023.

وكان من ضمن الشروط التي يجب أن تتوافر فيمن يرغب بالحصول على مكافأة الأعمال الممتازة للمعلمين والإداريين بالكويت هي أن يكون العاملين بالقطاع الحكومي قد مر على تواجده في عمله خمسة سنوات أقل تقدير وذلك من أجل حصوله على مكافأة الأعمال الممتازة، كما جاء من ضمن الشروط، أن يكون العامل قد حصل على ترقية في منصب العمل، كما يُشترط أن يكون قد قدم مساهمات وخدمات هامة مفيدة. وغيرها من الشروط التي تم توضيحها خلال بيان إتاحة التقديم على الأعمال الممتازة.

ضوابط استحقاق الأعمال الممتازة

أن يكون قد مضى على تعيين الموظف سنتين داخل الوزارة أو لدى أي من الجهات الحكومية الأخرى للموظف المنقول إلى الوزارة أو المنتدب إلى خارجها وذلك للمعينين قبل تاريخ 2020/1/1. أن يكون الموظف حاصلا على تقييم كفاءة بدرجة ممتاز عن سنة الاستحقاق.

ألا تكون هناك أي عقوبات تأديبية سارية بحق الموظف خلال سنة الاستحقاق ما لم يتم محوها وفقا لأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية. ألا تقل مدة المزاولة الفعلية للموظف عن 180 يوم عمل فعلي، وبعد استبعاد مدد الانقطاع والوقف عن العمل والإعارة والتفرغ بكل أنواعه ومسمياته والبعثات والإجازات أيا كان نوعها أو مدتها وأيام العطلات الرسمية والجمع والراحات، عدا الإجازة المرضية خلال فترة الرقود في المستشفى خلال سنة الاستحقاق.

خطوات الاستعلام عن الأعمال الممتازة ٢٠٢٢ الكويت

نستعرض عليكم الآن طريقة الاستعلام عن الأعمال الممتازة 2022 الكويت ، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط الاستعلام عن الأعمال الممتازة 2022-2023 للإداريين والمعلمين العاملين بالقطاع الحكومي بالدولة.

كتابة الرقم المدني للمتقدم على الأعمال الممتازة بالكويت.

اختيار أيقونة بحث. و بعد انتهاء عملية تسجيل الدخول يتم الولوج إلى حساب المتقدم باستمرار. وذلك من أجل الاستعلام عن موعد صرف الأعمال الممتازة. ثم ينتظر في أي وقت إتاحة المبالغ الخاصة بالأعمال الممتازة. وفي حالة أنه لم يتم الحصول على المكافأة يمكن تقديم تظلم.

رابط الاستعلام عن الأعمال الممتازة 2022 للمعلمين الكويت

وفي توضيح آخر، فإن جميع اللذين حصول على العطلات رسمية في وقت قريب، فهم مستبعدين وليس لهم أحقية الحصول على مكافأة الأعمال الممتازة، كما اشترطت وزارة التربية الكويتية أن يكون المتقدم يمتلك سجل وظيفي نظيف لا يحتوي على أية عقوبات وظيفية أو عقوبات تأديبية. وهناك الكثير يطرح بعض التساؤلات، ولعل أكثر سؤال يبحثون عنه للإجابة متى تنزل الأعمال الممتازة وزارة التربية 2022. هذا وقد أجابت وزارة التربية الكويتية بعدما أوضحت أنه تم إيداع المبالغ للمستحقين، وأنه سيتم الصرف خلال الأيام القليلة القادمة.

ويتم استخدام الرقم المدني للمعلم وللإداري أيضاً في المدارس الحكومية، وذلك من أجل الدخول على رابط مكافأة الأعمال الممتازة للمعلمين بالكويت، بهدف الاستعلام عن إيداع وصرف المبالغ المالية التي تخص مكافأة الأعمال الممتازة ، والتي تكون بعد الاختبارات النهائية بكل عام دراسي، ولكن حتى اللحظة لم يتم الإعلان عن موعد رسمي لصرف الأعمال الممتازة للمعلمين في الكويت، ويتم متابعة الحالة من خلال الدخول عبر رابط الأعمال الممتازة 2022-2023 للمعلمين بالكويت، وهو المرفق بعاليه.

الأعمال الممتازة وزارة التربية

متابعة – أعلنت وزارة التربية الكويتية منذ أمس عن عدد مستحقين مكافأة الأعمال الممتازة 2022 للإداريين والمعلمين العاملين بالقطاع الحكومي في الكويت، علماً أن الاستعلام عن إيداع وصرف المبالغ المالية التي تخص مكافأة الأعمال الممتازة من خلال رابط تخصصه وزارة التربية الكويتية ، وسوف نتابع معكم كل ما هو جديد فيما يخص الأعمال الممتازة.