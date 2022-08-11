نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي السعودية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي تقدم المملكة العربية السعودية مزايا الضمان الاجتماعي لمواطنيها والمقيمين فيها. للتسجيل في الضمان الاجتماعي، يجب على المتقدمين أولاً الحصول على رقم الضمان الاجتماعي (SSN)، يمكنهم بعد ذلك التسجيل للحصول على مزايا الضمان الاجتماعي، والتي تشمل مزايا التقاعد، و يمكن لأولئك الذين يحتاجون إلى إجراء تغييرات على حساب الضمان الاجتماعي الخاص بهم القيام بذلك عن طريق تغيير العنوان أو الاسم أو التقدم بطلب للحصول على بطاقة ضمان اجتماعي بديلة.

التسجيل في الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية.

يمكن للشخص السعودي أن يسجل في الضمان الاجتماعي وذلك عن طريق عدة خطوات

اذهب للموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

الضغط على قائمة الخدمات الإلكترونية في الواجهة الرئيسية للموقع.

اختيار بوابة الخدمات الإلكترونية للتنمية الاجتماعية.

سترى أيقونة تسجيل الدخول أو عملية إنشاء حساب جديد ، اضغط عليها.

أدخل التفاصيل المطلوبة مثل:

أدخل رقم التعريف القومي الخاص بك.

أدخل تاريخ ميلادك.

أدخل رقم الهاتف المحمول الخاص بك.

أدخل كلمة مرور جديدة.

أدخل الرمز الظاهر في الصورة.

انقر فوق رمز التسجيل.

سوف تتلقى رسالة نصية للتأكيد.

أدخل الرسالة التي تم إرسالها إليك وانقر فوق تأكيد.

التقدم بطلب للحصول على رقم الضمان الاجتماعي.

للتقدم للحصول على رقم الضمان الاجتماعي، يجب أن تكون مقيمًا في المملكة العربية السعودية ولديك بطاقة هوية سارية. يمكنك التقدم من أجل أن نحصل على الرقم الخاص بالضمان الاجتماعي في أي مكتب ضمان اجتماعي أو عبر الإنترنت من خلال بوابة أبشر عملية التقديم بسيطة ولا تستغرق سوى بضع دقائق. ستحتاج إلى تقديم اسمك وتاريخ ميلادك ومكان الميلاد والجنس والجنسية ورقم بطاقة الهوية. بمجرد الموافقة على طلبك ، سيتم إعطاؤك رقم الضمان الاجتماعي الذي ستستخدمه في جميع التفاعلات المستقبلية مع نظام الضمان الاجتماعي.

استحقاقات التقاعد.

من أجل الحصول على مزايا التقاعد من الضمان الاجتماعي، يجب أن تكون قد عملت في وظيفة مغطاة لمدة 10 سنوات على الأقل، إذا لم تكن قد عملت في وظيفة مغطاة لمدة 10 سنوات، فقد تظل مؤهلاً للحصول على مخصصات جزئية للتأهل للحصول على مزايا التقاعد من الضمان الاجتماعي ، يجب أن تفي بالمتطلبات التالية:

يجب ألا يقل عمرك عن 62 عامًا.

يجب أن تكون قد عملت في وظيفة مغطاة لمدة 10 سنوات على الأقل.

يجب أن تكون قد دفعت في نظام الضمان الاجتماعي من خلال ضرائب الرواتب.

عملية التسجيل في الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية بسيطة ومباشرة. كل ما عليك فعله هو التقدم بطلب للحصول على رقم الضمان الاجتماعي والتسجيل للحصول على مزايا الضمان الاجتماعي. ستعتمد المزايا التي يحق لك الحصول عليها على عمرك وحالة الإعاقة وما إذا كنت وريثًا لشخص متوفى. يمكنك إجراء تغييرات على حساب الضمان الاجتماعي الخاص بك عن طريق تغيير عنوانك أو اسمك أو التقدم بطلب للحصول على بطاقة ضمان اجتماعي بديلة.

إذا استوفيت جميع المتطلبات المذكورة أعلاه ، فيمكنك البدء في تلقي المزايا في وقت مبكر من سن 62. ومع ذلك ، إذا انتظرت حتى سن التقاعد الكامل (FRA)، والذي يتراوح بين 65 و 67 اعتمادًا على سنة ميلادك ، فستتلقى مبلغ فائدة أعلى. إذا تأخرت في الحصول على المزايا بعد تجاوزك لـ FRA ، حتى سن 70، فسيستمر مبلغ المخصصات في الزيادة.