تمويل لرواد الأعمال يصل إلى 10 ملايين ريال من خلال منتج افق بنك التنمية

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عمر شويل - جدة تمويل لرواد الأعمال كثير ما يبحث المستثمرين ورواد الأعمال على التمويلات الضخمة للقيام بالمشاريع وتمويل المنشآت وهو ماقام به بنك التنمية الاجتماعية بإطلاق حملة تقدر تكبر التي ساعدت الكثير من رواد الأعمال في القيام بالتوسع في العمل من خلال منتج افق الذي اطلقه البنك لتمويل لرواد الأعمال يصل إلى 10 ملايين ريال ويعد هذا المنتج لتمويل الشركات والمؤسسات ولتمويل المنشآت القائمة التي يزيد تواجدها في السوق عن 3 سنوات، يعد منتج أفق لتمويل المنشآت القائمة من خلال توجيهات البنك في دعم المنشآت الصغيرة بهدف رفع مساهمتها في الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل للمواطنين، كما أن بنك التنمية الاجتماعية يقدم العديد من التمويلات ويقدم أيضا شروط التمويل الجديد من بنك التنمية الاجتماعية مما جعله من اهم المؤسسات الموجودة.

ويقدم البنك خدمة السداد الآلي لبرامج تمويل البنك في جميع فروع البنك بالمملكة مما سهل التسديد على المواطنين، غير تقديم الكثير من التمويلات ومنها شروط طلب تمويل ترميم المنزل وقيمته من بنك التنمية الاجتماعية، وذلك ضمن دور البنك المحوري في دعم منظومة ريادة الأعمال وتوليد الوظائف للمواطنين عن طريق المنشآت الممولة من قبل البنك، وأن بنك التنمية الاجتماعية يسعى لـتمكين رواد الأعمال من الحلول المالية وغير المالية عبر تقديم التمويل المناسب وخدمات التدريب و الاستشارات المتخصصة، أن البنك خلال 12 عاماً قام بتمويل أكثر من ٢٥ ألف منشأة صغيرة وناشئة.

تمويل لرواد الأعمال يصل إلى 10 ملايين ريال من خلال منتج افق

ويستهدف منتج افق تمويل المنشآت التي تعمل في مجالات الصناعة والتعليم وجودة الحياة وكذلك الترفيه والسياحة والتقنية والتجزئة وأيضا غيرها من القطاعات الحيوية ذات الجدوى الاقتصادية، كما أن البنك يقدم لوراد الأعمال برامج هامة في مساندتهم وتقديم الحلول المالية وغير المالية عبر تقديم التمويل المناسب وكذلك التدريب والاستشارات المتخصصة، كما يوجد العديد من مراكز التدريب كمركز دلني للأعمال الذي يقدم بالتدريب والإرشاد لأصحاب المنشآت المبدئة والصغيرة، وأيضا يتيم تقديم كثير من البرامج الهامة بالتمويل كبرنامج أميريتك هو برنامج بناء وتنمية المؤشرات السلوكية الريادية التي يحتاجها رواد الأعمال في المؤسسات الناشئة.

خطوات إنشاء حساب بنك التنمية الاجتماعية

الدخول على موقع بنك التنمية الاجتماعية الرسمي. الضغط على حساب جديد. ثم بإدخال بيانات الدخول على حساب أبشر من اسم المستخدم وكلمة المرور يتم إدخال رمز التحقق المرئي والضغط على تسجيل الدخول وصول رسالة الهاتف رسالة نصية بها كلمة مرور مؤقتة، قم بإدخالها يتم النقر على متابعة. أدخل تاريخ الميلاد ورقم الهوية وتوضيح مكان إصدار بطاقة الهوية. أدخل الرمز المرئي والضغط على تسجيل حساب. قم بمراجعة البيانات المدخلة والنقر على تأكيد واستكمل باقي خطوات التسجيل.

طرق التواصل مع خدمة عملاء بنك التنمية الاجتماعية

الاتصال على رقم خدمة العملاء المجاني 920008002 أوالتواصل من خلال البريد الإلكتروني: [email protected] التواصل من خلال موقع البنك الإلكتروني التواصل عن طريق الذهاب لأقرب فرع تابع للبنك. أما الاتصال على رقم مركز الاتصال الوطني على 199099 أو التواصل من خلال حساب البنك الرسمي على تويتر.

ويقدم البنك حزمة من البرامج المساندة لتمكين رواد الأعمال من استمرارية مشاريعهم التجارية كجزء من دعم منظومة ريادة الأعمال، وتقديم الحلول المالية وغير المالية عبر تقديم التمويل المناسب وخدمات التدريب والاستشارات المتخصصة، كما يتطلب وجود خبرة للمتقدم أو الملاك وأنما يتم تقييم قدرة المنشأة وخبرتها في النشاط، وتكون طريقة السداد بشكل شهري، ربع سنوي، نصف سنوي.