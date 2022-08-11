نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الاستعلام عن الأقساط المتبقية من بنك التسليف في المقال التالي

عمر شويل - جدة الأقساط المتبقية من بنك التسليف تعد اهم ما يشغل المتقدمين والحاصلين على القروض من بنك التسليف بمعرفة ما تبقى من الأقساط وما تم تسديده، حيث تم تغير اسم بنك التسليف إلى بنك التنمية الاجتماعية الذي يقدم العديد من القروض المتنوعة التي تخدم كافة المواطنين من مختلف الأعمار في كافة المملكة،ويقدم البنك أيضا لبعض المقترضين من المتقاعدين والمطلقات وغيرهم الذين لا يستطيعون مواجه الغلاء أو مصاريف الزواج التقديم على هذه القروض ويعتبر بنك التسليف التابع لبنك التنمية الاجتماعية من اهم هذه البنوك التي تعمل على تقديم قروض ميسرة وفى بعض الآحيان بدون فوائد وطويلة الأجل وتكون بذلك وسيلة للنهوض بالدخل لمواجهة الأضرار نتيجة الإصلاحات والازامة الأخيرة قي المملكة.

وتقدم المملكة الكثير من الاستعلامات عن الأقساط ومنها الاستعلام والشروط والأوراق المطلوبة للحصول على أعفاء بنك التسليف والادخار 2021، كما ان يتيح لعملاء بنك التسليف أمكانية طباعة كشف حساب يحتوي على كافة التفاصيل الخاصة بالقرض، وجميع المعلومات الخاصة بالأقساط، بالإضافة إلى القيمة الإجمالية لجميع الأقساط المتبقية والتي لم يأتي ميعاد سدادها بعد، إلى جانب إظهار قيمة الأقساط المتأخرة، أي الأقساط التي قد جاء ميعاد سدادها، ولكنك قد تأخرت عن موعد السداد ولم تسددها، كما يمكن يحق للموظف الحكومي الاقتراض وكفالة شخص، أو كفالة شخصين وعدم الاقتراض، فقط على أن لا يتجاوز مجموع الأقساط ثلث الراتب.

الاستعلام عن الأقساط المتبقية من بنك التسليف

الدخول إلى الموقع الرسمي للبنك التنمية ألاجتماعه. الضغط على رقم حساب دفع الأقساط. ادخل رقم الهوية الوطنية. كتابة البيانات المطلوبة بدقة من اسم وكلمة مرور. إرساله رسالة بالرمز المرئي وكتابة في مكانة المخصص. اختيار كشف حساب ثم اختيار باقي الأقساط. يتم عرض القروض المسددة والمتبقية.

الاستعلام عن إسقاط قروض بنك التسليف

الدخول على موقع بنك التسليف الإلكترونية ثم الدخول على الخدمات الإلكترونية اختيار الاستعلامات الدخول على الاستعلام عن إسقاط القروض\ يتم إدخال البيانات المطلوبة للاستعلام ومنها رقم الطلب

ثم استكمال الخطوات المطلوبة لإتمام الخدمة.

شروط بنك التسليف الجديدة

يقدم بنك التسليف الكثير من الخدمات والقروض التي تخدم الكثير من المقيمين وللقبول القروض من المتقدم يجب توافر من بنك التسليف بعض الشروط والأوراق المطلوبة:

أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية. يجب الايزيد عمر المتقدم عن 55 عام. الالتزام بسداد القروض السابقة في معادها عند تقديم طلب القرض الجديد. تقديم الأوراق والمسندات المطلوبة لقبول القرض. لا يزيد دخل المتقدم عم 10 ريال ستودى ولا يزيد القرض عن 60 الف ريال سعودي. أن يضمن المتقدم موظف حكومي. لابد سداد أول قسط بعد مرور 30 يوما من أخذ القرض. التفرغ للمشروع ألذى يموله البنك.

كما أن مجموعة الشروط التي تم ذكرها هي الشروط العامة التي حددها البنك للحصول على قرض وهي الشروط المتفق عليها بين جميع القروض، ويوجد شروط تخصصية تختص بكل نوع من القروض دون الآخر لذا ينجب على الراغبين في الحصول على القرض الاطلاع على شروط القرض المراد للتأكد من استيفائها وفي حالة عدم استيفاء الشروط سيكون التسجيل دون جدوى.

أنواع قروض بنك التسليف

قرض الأسرة.

قرض تمويل الزواج.

قرض الترميم.

قرض أهل من بنك التنمية الاجتماعية.

قرض تمويل السيارة.

قرض التمويل السكنى.

قرض كنف النساء.

كما يمكن للعميل الحصول على قرض ثانٍ من بنك التسليف في حالة استكمال تسديد القرض السابق، عند الرغبة في الحصول على قرض ثانٍ بنك التسليف، يشترط على العميل تقديم أوراق، ومستندات تثبت أنه قادر على سداد أقساط القرض السابق والجديد.

والجدير بالذكر أن بنك التسليف يقدم قروض للمتقاعدين التي لا يتعدى دخلهم 10 الف ريال سعودي الحصول على القرض بقيمة 60 الف ريال سعودية لمساعدته في مواجهة صعوبات الحياه والمعيشة ومساندة في اقامة مشروع يدر دخل ثابت بجانب المعاش لتلبية احتياجاته، كما أن البنك يقدم العديد من خدمات معرفة طريقة سداد الأقساط من البنك وكذلك يقدم العديد من الخدمات المتاحة من القروض وشروطها والفئات المستهدفة.