نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي 250 الف ريال بدون كفيل وبدون تحويل راتب برسوم إدارية 0% لجميع القطاعات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر شركة اليسر من المؤسسات التمويلية المفضلة لدى المواطنين السعوديين والمقيمين على أراضي المملكة العربية السعودية وذلك لتنوع أنظمة القروض والتمويلات الشخصية من بين تمويل للزواج وتمويل السيارات وتمويل العقارات وتمويل سداد الديون وغيرهم، علاوة على ذلك أن التمويل الشخصي من شركة اليسر لا يتطلب وجود كفيل أو أي رسوم إدارية أخرى وذلك مع فترات سداد طويلة بشروط ميسرة، لذلك يعتبر التمويل الشخصي من شركة اليسر من الأمور المفضلة التي يقبل عليها أغلب المتعثرين ماديًا.

شروط التقديم لشركة اليسر للحصول علي القرض

حددت شركت اليسر التمويلية عدد من الشروط الواجب توافرها حتى يتم قبول طلب التمويل الشخصي من المواطن أو المقيم، وتلك الشروط هي:

يتمثل أول شرط في اقامة المواطن أو المقيم على أراضي المملكة العربية السعودية بشكل دائم.

من الضروري أن يكون الحد الأدنى للراتب الشهري الذي يحصل عليه المواطن شهريًا مقابل أداء عمله هو خمسة آلاف ريال سعودي.

يشترط أن ينحصر سن العامل المتقدم لشركة اليسر ما بين عمر 22 عام و60 عام كحد أقصى.

يكون التمويل السريع من شركة اليسر متوفر للعاملين في القطاع العسكري وذلك حتى سن التقاعد فقط.

يشترط أن يتجاوز العامل مدة ثلاث شهور كاملة من تاريخ التحاقه بالعمل في إحدى القطاعات الحكومية أو الخاصة وذلك قبل تقديم طلب التمويل الشخصي من شركة اليسر.

مزايا التمويل الشخصي من شركة اليسر

يتميز التمويل الشخصي من شركة اليسر بالعديد من المميزات وهى كالتالي: