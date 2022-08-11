نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط قرض ساهم بنك التنمية الاجتماعية بقيمة 10 مليون ريال ​والضمانات اللازمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط قرض ساهم المقدم من بنك التنمية الاجتماعية للجمعيات التعاونية والمؤسسات الأهلية المسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويهدف القرض إلى تتطوير الحالة الاقتصادية والاجتماعية سواء من نواحي الإنتاج أو الاستهلاك أو التسويق، وهو تمويل بدون فوائد ويصل التمويل إلى 10 ملايين ريال ويقدم البنك للجمعيات فترة سماح تصل حتى 18 شهراً، ويعمل البنك على تقديم برامج التمويل التنموية الميسرة لتمكن المقترضين من المساهمة في مسيرة البناء إضافة لدعم المشاريع الصغيرة و الناشئة لما لها من أهمية عالية في بناء اقتصاد المملكة، غير أن البنك يقدم العديد من التمويلات والقروض ومنها شروط تمويل الخريجين يصل إلى 300 ألف ريال من بنك التنمية الاجتماعية وغيرها الكثير.

وتابع بنك التنمية الاجتماعية أن من متطلبات الحصول على التمويل أن يلبي المشروع رغبات واحتياجات المجتمعات المحلية، وأن يكون المشروع سيسهم في إيجاد فرص عمل وتدريب للمواطنين، والالتزام التام بالمبادئ الأساسية للعمل التعاوني ونظام الجمعيات التعاونية، وتتضمن التزام الجهة بتسديد الأقساط المستحقة في آجالها المحددة وتوفير المساهمة الذاتية حسب النسب المقررة، وتوفير الضمانات اللازمة، كما يتم معالجة طلب قرض بنك التسليف خلال 10 أيام عمل ويتم صرف قرض بنك التنمية الاجتماعية خلال 5 أيام إلى 7 أيام بالكثير وتستلم رسالة الإيداع البنكي على جوالك،

شروط قرض ساهم بنك التنمية الاجتماعية

يتم طلب التمويل إلكترونيا من بنك التنمية الاجتماعية وفقا للشروط كالاتي:

يشترط أن تكون الجهة الطالبة لقرض ساهم مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. يجب أن تكون الجهة لديها مجلس إدارة مستقل ومؤهل. أن تكون الجهة طالبة التمويل في حدود النطاق الجغرافي للفرع الذي تريد منه تقديم الخدمة. تلتزم الجهة بتوفير جميع متطلبات التمويل والأوراق التي يحددها بنك التنمية الاجتماعية.

متطلبات قرض ساهم بنك التنمية الاجتماعية

يجب أن يكون المشروع المراد تمويله سيتم تأسيسه داخل السعودية. يشترط أن يكون المشروع المراد تمويله ذو منافع اقتصادية واجتماعية مثبتة. يكون المشروع المراد تمويله ضمن أغراض وأنشطة الجمعية المحددة بلائحتها الأساسية المعتمدة ومن مجلس الإدارة. أن يلبي المشروع احتياجات المجتمعات المحلية. أسهام المشروع في أيجاد فرص عمل وتدريب للمواطنين. الالتزام التام بالمبادئ الأساسية للعمل التعاوني ونظام الجمعيات التعاونية. موافقة كل من الجمعية العمومية ومجلس إدارة الجهة على المشروع بموجب محاضر. التزام الجهة بتسديد الأقساط المستحقة في أجالها المحددة. توفير المساهمة الذاتية حسب النسب المقررة.

​الضمانات اللازمة للحصول على قرض ساهم

يتم رهن أرض المشروع المملوكة للجمعية.

رهن أصول عقارية أخرى مملوكة للجمعية.

تقديم ضمان مالي وكفالة شخصية (غرم وأداء).

وجود سندات لأمر بإجمالي قيمة التمويل.

قبول أو إقرار أي ضمانات أخرى يراها البنك مناسبة.

المستندات المطلوبة للحصول علي تمويل ساهم من بنك التنمية الاجتماعية

ترخيص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ساري المفعول. تقديم محاضر موافقة كل من الجمعية العمومية ومجلس إدارة الجهة طالبة التمويل على المشروع. إقرار بتوفير المساهمة الذاتية والضمانات التي يطلبها بنك التنمية الاجتماعية. تقديم نسخة من محضر اجتماع الجمعية العمومية بتفويض مجلس الإدارة بالاستثمار توفير دراسة جدوى للمشروع، وصك ملكية أو عقد إيجار الأرض التي سيقام عليها المشروع. أرفاق أي مستندات أو بيانات مالية إضافية يطلبها البنك. نسخة من اللائحة الأساسية للجهة والتي يجب ان تنص على إمكانية الاقتراض والرهن

والجدير بالذكر أن يتم صرف دفعات التمويل بطريقتين طبقا لما يراه البنك أما مباشرة لصالح حساب الجمعية أوالدفع لحساب المتعهدين والموردين، كما أن تعتبر الجهة متأخرة عن السداد إذا مر على تاريخ استحقاق القسط مدة ستة أشهر من تاريخ ويحق للبنك المطالبة بسداد ما تم صرفه من التمويل واتخاذ الإجراءات القانونية.