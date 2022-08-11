نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام حركة النقل الداخلي للمعلمين ونتائج التسكين بنظام نور 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة حركة النقل الداخلي، حيث تم البدء من جانب وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن طريق مديرياتها التعليمية ومن خلال إداراتها المختلفة، بإظهار نتائج الإعلان عن حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات في كافة أنحاء المملكة، التي تشمل جميع الأفراد المنقولين في حركة النقل عبر منصة نور التعليمية، وقد تم الإعلان بعد وذلك مرور بعض الأيام من الإعلان عن نتائج حركة النقل الخارجي، والعمل علي فتح الباب أمام المنتسبين لديها من أجل التسجيل في الداخلي، ويتم الاستعلام عن نتائج حركة النقل الداخلي عبر منصة نور التعليمية التي تتولي الاستعلام عن نتائج تسكين الطلاب أيضاً، وسوف نوفر لكم رابط الاستعلام عن حركة النقل الداخلي.

الاستعلام عن حركة النقل الداخلي

يتوفر عن طريق من نور التعليمية أن يتم الاستعلام عن نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين للعام الجديد 1444 عبر برقم الهوية الوطنية، ويتم الاستعلام باتباع الخطوات التالية:

يجب الدخول إلى المنصة الإلكترونية الآتية: منصة نور.

يتم تسجيل الدخول للمنصة عبر حساب كل شخص بواسطة كتابة أسم المستخدم ورقم المرور.

إدراج الرمز المائي كما هو موضح في الصورة.

بعد ذلك يقوم المستخدم باختيار أيقونة شؤن المعلمين من القائمة المنسدلة.

اختيار منها حركة النقل.

تحديد الاختيار علي (نتائج حركة النقل الداخلي).

يجب تسجيل البيانات المطلوبة من جانب المنصة.

بعد ذلك يتم الضغط علي تبويب (عرض النتائج).

سوف تقوم منصة نور بعرض نتيجة الحركة الخاصة بكل معلم وفق رقم الهوية الذي يتم الاستعلام عنه.

الاستعلام عن نتائج تسكين الطلاب 1444

تم الإعلان عن نتائج التسكين في المسارات التخصصية عن طريق حساب الطالب بمنصة نظام نور التعليمية، ويتوفر للجميع أن يتم الاطلاع على نتائج التسكين بالمسارات التخصصية بالدخول إلى حساب نظام نور واتخاذ القرار الأفضل خلال المدة الزمنية من 12 حتي 19 محرم 1444هـ، ويتم الاطلاع على النتائج بالتفاصيل التالية: