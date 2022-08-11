نداء عاجل من الأمم المتحدة لـ روسيا وأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال جوتيريش فى بيان، "أدعو روسيا وأوكرانيا لوقف جميع الأنشطة العسكرية قرب محطة زابوروجيا النووية"، مضيفا أن الأضرار التى قد تلحق بالمحطة النووية ستؤول لعواقب كارثية.

وتابع: "لا ينبغى استخدام المنشأة كجزء من أى عملية عسكرية. بدلا من ذلك هناك حاجة لاتفاق عاجل على المستوى الفنى بشأن محيط آمن منزوع السلاح لضمان أمن المحطة النووية"، وفقا لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.

وكانت روسيا قد أعلنت أنه سيتم اليوم، عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولى حول موضوع قصف كييف لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية، معربة عن أملها فى أن يولى المجتمع الدولى والمؤسسات الدولية ذات الصلة، الاهتمام الواجب للوضع المترتب حول هذه المحطة.