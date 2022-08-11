شولتس: على روسيا التوقف عن الحجج الواهية بخصوص تشغيل خط الغاز

جدة - نرمين السيد - وقال شولتس: "عند الحديث عن التوربينات، فالجميع تأكد من وجودها وهى جاهزة. لذلك ينبغى على روسيا التوقف عن استخدام الحجج الواهية".
وكان شولتس، قد اتهم فى وقت سابق، روسيا بإعاقة تسليم التوربين لخط الغاز "نورد ستريم 1"، داعيا المواطنين للاستعداد لتوفير الطاقة وخفض الاستهلاك.
وقال شولتس، إن على دول أوروبا أن تتوقع عدم التزام روسيا بعقود توريد الغاز، مؤكدا أن نقل التوربينات هو فى الواقع "أمر بسيط للغاية"، يحتاج إلى قول "غازبروم" أنها تريد ذلك فعلياً.
كذلك قال مسؤول الطاقة بالاتحاد الأوروبى قدرى سيمسون، إن الاتفاقية يجب أن تضمن للدول توفير ما يكفى من الغاز للبقاء على قيد الحياة فى فصل الشتاء إذا قطعت روسيا الإمدادات بالكامل الآن، لكن الشتاء البارد بشكل غير عادى سيتطلب إجراءات أكثر صرامة.
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