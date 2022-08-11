العالم اليوم - "ماكدونالدز" تعلن إعادة فتح مطاعمها في أوكرانيا خلال أشهر

انتم الان تتابعون خبر "ماكدونالدز" تعلن إعادة فتح مطاعمها في أوكرانيا خلال أشهر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 11 أغسطس 2022 03:21 مساءً - أعلنت سلسلة مطاعم "ماكدونالدز" إنها ستبدأ في إعادة فتح مطاعمها في أوكرانيا في الأشهر المقبلة.

وأضافت سلسلة المطاعم الأشهر في العالم أن إعادة افتتاح مطاعمها داخل أوكرانيا يرمز لعودة الدولة إلى أوضاع ما قبل الأزمة.

واندلعت الأزمة الأوكرانية في فبراير الماضي، ما تسبب في توقع أعمال الكثير من الشركات في كل من أوكرانيا وروسيا.

وكانت سلسلة مطاعم ماكدونالدز قد انسحبت بالكامل من روسيا في وقت سابق من العام، بجانب العديد من العلامات التجارية الأخرى، في رد على العمليات العسكرية في أوكرانيا.

وأضافت ماكدونالدز أن عزمها افتتاح مطاعمها في أوكرانيا يهدف إلى زيادة إحساس المواطنين بعودة الحياة الطبيعية وإظهار الدعم.