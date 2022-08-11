الكاظمى: يجب أن يتوفر دعم سياسى للحكومة بدلا من الخلافات السياسية

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس مجلس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، أن العراق يواجه مشكلة سياسية حقيقية فى مرحلة ما بعد الانتخابات، مبيناً أن الخلل ليس فى الحكومة وإنما بسبب الوضع السياسى الراهن وغياب التوافق على تشكيل الحكومة.





وقال الكاظمى خلال جلسة مجلس الوزراء، اليوم الخميس، إن "الحكومة تعمل منذ نحو عامين ونصف لتذليل جميع العقبات فى ظروف معقدة جدا"، مضيفا أن الحكومة قبلت خوض التحدى فى مواجهة تحديات كبيرة اقتصادية وأمنية وسياسية وصحية. وطالب رئيس الوزراء العراقى، بتعاون جميع الكتل السياسية مع الحكومة لإيجاد حل لتأخر إقرار الموازنة، كما أكد على ضرورة أن يتوفر دعم سياسى حقيقى للحكومة بدلاً من الخلافات السياسية. كما دعا الكاظمى القادة السياسيين فى العراق إلى "تقديم التضحيات" من أجل البلاد، مؤكدا على استعداده تسليم السلطة لأى حكومة منتخبة وفى اللحظة التى تتفق فيها الكتل السياسية، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.

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