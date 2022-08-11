العالم اليوم - "أوبك" تخفض توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2022

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 11 أغسطس 2022 02:17 مساءً - خفضت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" توقعاتها لنمو الطلب على النفط خلال العام الجاري بنحو 300 ألف برميل يوميا، مرجعة ذلك إلى عودة محتملة لقيود كورونا، وحالة عدم اليقين الجيوسياسية.

وتوقعت "أوبك" في تقرير سوق النفط لشهر أغسطس أن ينمو الطلب على النفط خلال العام الجاري بمقدار 3.1 مليون برميل يوميا، ليصل متوسط الطلب الإجمالي على النفط إلى 100 مليون برميل يوميا هذا العام.

وكانت "أوبك" تتوقع في التقرير السابق، الخاص بشهر يوليو، أن يصل النمو في الطلب على النفط خلال العام الجاري إلى 3.4 مليون برميل يوميا، وأن يبلغ إجمالي الطلب 100.3 مليون برميل يوميا خلال 2022.

وفيما يتعلق بعام 2023، أبقت "أوبك" على توقعاتها لنمو الطلب على النفط عند مستوى 2.7 مليون برميل يوميا، ليصل في المتوسط إلى 102.7 مليون برميل يوميا.

وذكر تقرير "أوبك" أن إنتاج مجموعة الدول الأعضاء في المنظمة ارتفع بمقدار 162 ألف برميل يوميا على أساس شهري إلى 28.84 مليون برميل يوميا.