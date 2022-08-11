تحذير من محاولات احتيال إلكترونية تستخدم اسم البنك المركزي الاردني

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 11 أغسطس 2022 02:04 مساءً - دوت الخليج :- حذر البنك المركزي من محاولات خداع واحتيال إلكترونية تستخدم اسمه على مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت المختلفة بشكل رسائل متداولة وخاصة عبر تطبيق واتساب.

ووفق بيان للبنك المركزي، مساء الأربعاء، فإنه تم رصد تلك المحاولات التي توهم القارئ بأن البنك المركزي يقدم منح ومساعدات مالية للمواطنين، وذلك بهدف خداع المواطنين واختراق اجهزتهم أو السرقة المالية أو سرقة البيانات أو الابتزاز الإلكتروني.

وتابع البنك في بيانه، “يؤكد البنك المركزي الأردني على عدم التجاوب لمثل هذه المحاولات أو تداولها مع الآخرين، وأنه لا يقوم بنشر مثل تلك المنشورات أو الإعلانات وإنه يتوجب على الجميع الرجوع الى الموقع الالكتروني الخاص بالبنك المركزي الأردني www.cbj.gov.jo للتحقق من صحة المنشورات والإعلانات المتداولة باسمه.”