بلينكن: ندعم جهود إحلال السلام فى القارة الإفريقية

جدة - نرمين السيد - وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الرواندى، إن "أى دولة تقوم بأنشطة قمعية ستواجه تداعيات"، مضيفا: "ندعم جهود إحلال السلام فى القارة الإفريقية".

كما أكد على ضرورة احترام كل دولة سيادة أراضى الدول المجاورة لها، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.

وكان بلينكن قد وصل إلى رواندا اليوم الخميس، لبحث التعاون الثنائى بشأن القضايا العالمية والإقليمية، كما أنه من المقرر أيضا أن يناقش وزير الخارجية الأمريكى دعم رواندا فى مجال الطاقة النظيفة والأمن الغذائى والإنتاج وإعادة البناء إلى عالم أكثر شمولية بالإضافة إلى العمل على نمو الاقتصاد والتنمية وتعزيز الديمقراطية والأمن واحترام حقوق الإنسان.

يشار إلى أن الولايات المتحدة أقامت علاقات دبلوماسية مع رواندا منذ عام 1962 بعد استقلالها عن وصاية بلجيكا، حيث تسعى أمريكا لمساعدتها على تلبية احتياجات سكانها بما فى ذلك زيادة التماسك الاجتماعى فى بلد سلمى وديمقراطى وشامل يوفر الحكم الرشيد والبيئة المواتية للنمو الذى يقوده القطاع الخاص.