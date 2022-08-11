حظر استخدام الخراطيم.. خطوة بريطانية جديدة لترشيد استهلاك المياه

جدة - نرمين السيد - قال وزير البيئة البريطانى جورج يوستيس، خلال اجتماعا طارئا مع الرؤساء التنفيذيين لشركات المياه لمناقشة خطط الطوارئ للتعامل مع الصيف الأكثر جفافاً منذ 50 عاماً، إن البلاد تواجه "خريفًا جافًا للغاية".
كما حذر شركات المياه من ضرورة إصلاح الأنابيب التى تسرب المياه بأسرع ما يمكن، قائلا إنه من واجب تلك الشركات القانونى الحفاظ على الإمدادات الأساسية للجمهور، وعليها "التصرف بمسؤولية" لتنفيذ خطط الجفاف لحمايتها.
وسنت ثمانية من الشركات خططها القانونية للجفاف، ما يمنحها صلاحيات إضافية لاستخراج المياه من الخزانات والأنهار لإدارة الطلب، كما يمنع ما يقرب من خمسة ملايين أسرة من استخدام خراطيم المياه وسيخضع 15 مليون آخرين للقيود.
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