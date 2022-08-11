روسيا عن قصف أوكرانيا لمحطة زابوروجيه: «إرهاب نووى»

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الخارجية الروسية، أن "القوات الأوكرانية قامت بقصف محطة زابوروجيه الكهروذرية عدة مرات، وهذا عمل إرهابى نووى، مؤكدة أن مثل هذه التصرفات من جانب نظام كييف، ستؤدى إلى كارثة على نطاق يتجاوز بكثير عواقب الحادث الذى وقع فى محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية".

وأشارت إلى أنه سيتم اليوم، بمبادرة من روسيا، عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولى حول موضوع قصف كييف لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية، معربة عن أملها فى أن يولى المجتمع الدولى والمؤسسات الدولية ذات الصلة، الاهتمام الواجب للوضع المترتب حول هذه المحطة.

وكان عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روجوف، أعلن، فى وقت سابق اليوم، أن منظومات الدفاع الجوى تصدت لهجوم للقوات الأوكرانية على مدينة إينرجوجراد ومحطة زابوروجيه الكهروذرية.