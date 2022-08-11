الحرائق تدمر 6800 هكتار فى فرنسا.. وتتسبب في إجلاء 10 آلاف شخص

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان، قبل توجهه إلى إقليم أفيرون، إنه يسعى لحشد الإمكانيات مع نشر أكثر من 1000 رجل إطفاء، و9 طائرات، وطائرتى هليكوبتر للإطفاء، من أجل مكافحة الحرائق التى تنتشر بسرعة فى العديد من المناطق.

وبعد شهر تقريبا من اندلاع حريق مدينة "لانديراس" الهائل، استمر تجدد النيران "الشديدة للغاية"، التى دمرت 6800 هكتار من الغابات، وتسببت فى إجلاء 10 آلاف شخص، مساء الأربعاء، جنوب إقليم جيروند.

ومن المقرر أن تتوجه رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، اليوم الخميس، إلى جيروند بصحبة وزير الداخلية جيرالد دارمانان للتأكيد على أن الحكومة تحشد كافة الوسائل، ووفقا لقصر الإليزيه تحدث الرئيس إيمانويل ماكرون مع رئيسة الوزراء، بعد ظهر الأربعاء، لتقييم الوضع.

وفى غضون 24 ساعة، دمر الحريق الذى اندلع بوتيرة متسارعة فى سان ماجن، بعد ظهر يوم الثلاثاء، 6800 هكتار من الغابات، فى قطاع هوستن، على الحدود مع إقليم لاند، الذى اجتاحته النيران أيضا.

ووصف مارتن جيسبيرو، مسؤول الدفاع والأمن فى جيروند، الحريق بأنه "شديد للغاية"، موضحا أن الحريق كان ينتشر، مساء الأربعاء، جنوب وشرق "لانديراس"، المنطقة التى اجتاحها حريق هائل فى يوليو.

وأضاف جيسبيرو- فى مؤتمر صحفى: "المعركة شديدة للغاية.. اعتادت الحرائق على مفاجأتنا.