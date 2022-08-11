كوريا الجنوبية: منظومة ثاد الصاروخية أداة للدفاع عن النفس

جدة - نرمين السيد - أعلن المكتب الرئاسى لكوريا الجنوبية أن منظومة "ثاد" الصاروخية الأمريكية للدفاع الجوى التى تم نشرها فى كوريا الجنوبية، هى أداة للدفاع عن النفس وذلك بعد أن دعت الصين إلى تقييد استخدامها.





وذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" اليوم الخميس، أن قضية منظومة الدفاع الجوى للمناطق عالية الارتفاع "ثاد" كانت موضوعا رئيسيا فى المناقشات أثناء اجتماع وزيرى خارجية كوريا الجنوبية والصين الذى عقد فى وقت سابق من الأسبوع فى مدينة تشينجداو الصينية. وأشارت إلى أن وزارة الخارجية الصينية، زعمت أن كوريا الجنوبية وافقت على تقييد تشغيل بطارية "ثاد" فى بلدة سيونججو على بعد 210 كيلومترات جنوب شرق البلاد، بالإضافة إلى التمسك بسياسة "اللاءات الثلاث" التى تشير إلى عدم نشر المزيد من بطاريات ثاد للدفاع الصاروخى فى كوريا الجنوبية، وعدم مشاركة كوريا الجنوبية فى شبكة الدفاع الصاروخى بقيادة الولايات المتحدة، وعدم انضمامها إلى التحالف العسكرى الثلاثى مع الولايات المتحدة واليابان، لكن سول نفت هذا الادعاء.

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