العالم اليوم - أوكرانيا تحصل على موافقة لتأجيل سداد سندات بـ 20 مليار دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 11 أغسطس 2022 01:20 مساءً - حصلت أوكرانيا على موافقة حاملي سنداتها الدولية، لتعليق سداد الديون بشكل مؤقت حتى عام 2024، ما سيخفف الضغوط على الموازنة مع استمرار أزمتها مع روسيا.

وقالت وزارة المالية الأوكرانية في بيان، أمس، إن المستثمرين الذين يمثلون حوالي 75 بالمئة من السندات الأجنبية للبلاد والبالغة قيمتها 19.6 مليار دولار وافقوا على تأجيل سداد مدفوعات الفوائد والدين الأساسي حتى عام 2024.

وفي نهاية الشهر الماضي، خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني لأوكرانيا، مع نظرة مستقبلية سلبية، بعد أن طلبت كييف من الدائنين الأجانب تأجيل سداد ديونها الخارجية. وتعتبر وكالة التصنيف الائتماني أن عملية إعادة هيكلة الديون بمثابة تخلف عن السداد.

وكانت وزارة المالية الأوكرانية أعلنت في وقت سابق من شهر يوليو تقديم طلب لإعادة هيكلة 22.8 مليار دولار من ديونها السيادية، حتى تتمكن من تركيز مواردها المتناقصة على الحرب مع روسيا، وسط ترحيب من جانب الدائنين الحكوميين الرئيسيين.

واضطرت أوكرانيا لخفض قيمة عملتها الوطنية، الهريفنيا، هذا الشهر بمقدار 25 بالمئة بسبب تداعيات العمليات العسكرية الروسية على اقتصادها.