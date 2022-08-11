نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج التوجيهي في الاردن حسب الاسم 2022 عبر الموقع الرسمي لنتائج التوجيهي في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج التوجيهي في الاردن حسب رقم الجلوس 2022 ، الان جميع الطلبة والطالبات بالمرحلة الثانوية العامة وأولياء الأمور، يبحثون عن رابط نتائج امتحان شهادة الدارسة للثانوية العامة، سواء كانت الدورة الصيفية أو الشتوية، كما أعلنت وزارة التربية والتعليم هي الجهة الوحيدة المخولة بإعلان نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة من خلال هذا الموقع tawjihi.jo ،وزارة التربية والتعليم غير مسؤولة عن أي نتائج صادرة عن أي جهة اخرى.

الجدير بالذكر أن سوف يتم تحديد موعد امتحانات الدور الثاني للراسبين في نتائج التوجيهي الدورة الصيفية أو الشتوية 2022 بالأردن، عبر موقع وزارة التربية والتعليم، من خلال هذا المقال سنقوم بوضح الرابط المباشر الاستعلام عن نتائج التوجيهي حسب رقم الجلوس eduwave صيفي 2022 ، مع تمنياتنا لجميع الطلاب بالنجاح والتوفيق

نتائج التوجيهي في الاردن حسب الاسم

يمكن لجميع طلبة وطالبات المرحلة الثانوية في كافة المحافظات والمدن الأردنية ( عمان ، الطفيلة ، عجلون ، الكرك ، العقبة ، مادبا ، معان المفرق ، الزرقا )، معرفة نتائج التوجيهي بكل سهولة ويسر من خلال الدخول على الموقع الرسمي لنتائج التوجيهي من اجل الاستعلام نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة – نتائج التوجيهي في الأردن 2022، لمعرفة الدرجات والمجموع الكلي كما هو موضح لكم بخطوات الحصول على نتائج التوجيهي حسب الاسم أداناه.

طريقة الاستعلام عن نتائج التوجيهي 2022 الأردن



نستعرض مع حضراتكم خطوات طريقة الحصول على نتائج التوجيهي ، وذالك حتي يتمكن الجميع من معرفة الدرجات بطريقة سهلة وبأقل وقت ممكن كما هو موضح لكم بالخطوات التالية.

الدخول علي رابط www.tawjihi.jo من ثم. اكتب رقم الجلوس الخاص بك داخل الخانة المخصصة لذالك. تحديد الفرع علمي / أدبي من القايمة. قم بكتابة الأرقام الموجودة داخل صورة رمز التحقق بصورة صحيحة. بعد وضع الأرقام المكتوبة في المربع الذي سوف يظهرلك بالصورة. اضغط على أيقونة عرض النتيجة. سوف تظهر للشخص المستعلم تفاصيل النتيجة النهائية. أخيرا قم بطباعة النتيجة.