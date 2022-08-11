نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا طريقك إلى موقع التنسيق بوابة الحكومة المصرية للتنسيق لتسجيل الرغبات بالكليات والمعاهد إلكترونيًا‏ في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر موقع التنسيق بوابة الحكومة المصرية للتنسيق www.tansik.egypt.gov.eg من المواقع التي زادت عمليات البحث عنها من قبل الطلاب الثانوية العامة بجميع مراحلها الأولي والثانية والثالثة وكذالك يقدم أيضا خدمات تنسيق الثانوية الأزهرية بالإضافة لتنسيق الشهادات الفنية، للاستفادة من خدمات التنسيق المتنوعة من اجل القبول بالكليات والمعاهد علي مستوي الجمهورية، من خلال هذا المقال سوف نستعرض مع حضراتكم خطوات التسجيل على بوابة الحكومة المصرية تنسيق فرجاءً تابعونا.

يقدم موقع التنسيق الإلكتروني التسجيل الإلكتروني لكافة خدمات تنسيق طلاب الثانوية الأزهرية المتقدمين للكليات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي، حيث من ستقوم الوزارة بالإعلان عن موعد التنسيق الإلكتروني علي صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية لذالك ينبغي عليك متابعة هذه الصفحات لمعرفة القواعد التي يجب علي الطالب أو الطالبة أن يراعوها أثناء تسجيل الرغبات من خلال هذا المقال سوف نوضح لجميع الطلاب وأولياء الأمور الطريقة الصحيحة لخطوات التسجيل الرغبات بالكليات والمعاهد على موقع التنسيق.

موقع التنسيق بوابة الحكومة المصرية للتنسيق

بإمكان جميع الطلاب الدخول على موقع التنسيق على الرابط الإلكتروني التالي www.tansik.egypt.gov.eg ، حيث أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاطلاع على درجات والمرحلة الحالية، فأذأ تطابق درجاتك قم بالضغط على رابط الدخول المتاح أمامك، بعدها قم باتباع الخطوات وعندما تصل لصفحة أدخال البيانات قم بإدخال الرقم الجلوس والرقم السري.

ثم قم بكتابة الرقم التأكيدي بعدها قم بالضغط على أيقونة الخطوة التالية بعدها سوف يظهر داخل بوابة الحكومة المصرية للتنسيق اختيار الرغبات وتعديلها، يرجي اختيار رغباتك بدقة شديدة وذلك وفقا التوزيع الجغرافي داخل الجدول الإلكتروني، على سبيل قم باختيار الكليات المتاحة لك أولا ثم بعد ذلك المعاهد وذلك بحسب التخصص التابع لشعبتك، حيث يتم تسجيل الرغبات للكليات، سواء كانت حكومية أو خاصة.

تنسيق القبول بالكليات والمعاهد www.tansik.egypt.gov.eg

نرفق لكم رابط يوضح خطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق على الرابط التالي خطوات تسجيل الرغبات للالتحاق بالجامعات والمعاهد إلكترونياً ، بعد الانتهاء من جميع الخطوات وتسجيل والتقدم بالكليات والمعاهد قم بطباعة البطاقة الترشيح، وذلك وفقا للمرحلة التابع لها الطالب أو الطالب وللمواعيد الرسمية.